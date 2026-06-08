Attacchi russi in Ucraina: bilancio delle vittime e reazioni internazionali

Una notte di violenza ha colpito l’Ucraina, lasciando un bilancio di cinque vittime. Mentre i leader mondiali si riuniscono a Londra per discutere delle pressioni su Mosca, la situazione sul campo continua a deteriorarsi. Gli attacchi russi hanno preso di mira diverse regioni del paese, causando vittime civili e danni a infrastrutture critiche.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è impegnato in colloqui con i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna per discutere le prossime mosse, mentre la Russia continua a subire battute d’arresto militari.

La situazione economica russa, intanto, mostra segni di crisi, con prezzi in aumento e costi di finanziamento ai massimi degli ultimi vent’anni.

Le vittime degli attacchi russi

Gli attacchi russi hanno colpito diverse regioni dell’Ucraina, causando vittime civili. Nella regione meridionale di Zaporizhzhia, un bombardamento su una fermata di trasporti pubblici ha causato almeno due morti, mentre un attacco con droni ha ucciso un autista di minibus di 56 anni.

Nella regione centrale di Dnipropetrovsk, due uomini hanno perso la vita a causa di separati attacchi russi.

Un altro attacco ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito nella zona di esclusione di Chernobyl, causando danni parziali alla struttura. Fortunatamente, il deposito era vuoto al momento dell’attacco e i livelli di radiazione sono rimasti normali.

Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga ha accusato Mosca di mettere a rischio la sicurezza nucleare.

La risposta ucraina e le difese aeree

L’esercito ucraino ha riferito che la Russia ha lanciato 236 droni durante la notte, di cui 215 sono stati intercettati. Nonostante gli sforzi difensivi, gli attacchi russi continuano a causare vittime e danni. Secondo un’analisi dell’AFP basata su dati dell’Institute for the Study of War, l’Ucraina ha riconquistato più territorio di quanto ne abbia perso a maggio, per il secondo mese consecutivo.

La situazione economica russa

La guerra in Ucraina sta avendo un impatto significativo sull’economia russa. Prezzi in aumento, aumenti delle tasse, costi di finanziamento ai massimi degli ultimi vent’anni e carenze di manodopera stanno mettendo a dura prova l’economia del paese. Il presidente ucraino Zelensky ha proposto un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin, offrendo anche una tregua completa.

Putin, nel frattempo, ha respinto le affermazioni di un collasso economico, sostenendo che la Russia ha raggiunto lo stesso livello di crescita delle economie dell’Eurozona negli ultimi anni. Nonostante le dichiarazioni ottimistiche, la situazione economica russa rimane precaria.

Mentre il conflitto continua, il mondo osserva con preoccupazione. Le riunioni dei leader internazionali a Londra potrebbero segnare un punto di svolta nelle relazioni tra Russia e Occidente.