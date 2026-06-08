Scontro Iran-Israele: missili, raid e dichiarazioni tra Washington, Tel Aviv e Beirut

Una salva di missili lanciata dall'Iran ha fatto scattare le sirene in Israele e innescato una catena di attacchi e risposte: raid israeliani su Beirut, morti in Libano e Gaza, intercettazioni di ordigni e l'abbattimento di droni nello Stretto di Hormuz. Dichiarazioni di leader e cifre sui beni congelati caratterizzano il quadro diplomatico.

Il lancio di una salva di missili dall’Iran verso Israele ha fatto nuovamente precipitare la regione in una fase di alta tensione: le sirene sono risuonate in diverse aree del Paese e le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole per il giorno successivo. A seguito dell’attacco, sono seguite una serie di operazioni militari e reazioni diplomatiche che coinvolgono anche il Libano e le forze statunitensi nel Golfo.

Missili iraniani su Israele e risposte israeliane

L’IDF ha annunciato che una salva di missili iraniani è stata lanciata verso il territorio israeliano, per la prima volta dall’entrata in vigore del cessate il fuoco di aprile. In diverse località sono scattate le sirene d’allarme e alcune delle ogive lanciate sono state intercettate.

Il portavoce dell’IDF, Effi Defrin, ha definito l’attacco come un “grande errore” da parte del regime iraniano e ha detto che il capo di stato maggiore stava valutando i piani di risposta.

Contromisure e attacchi collegati

In risposta ai lanci, le forze israeliane hanno condotto raid su obiettivi nella periferia meridionale di Beirut, colpendo due edifici residenziali che Tel Aviv ha definito sede di un centro di comando di miliziani nel quartiere Dahiyeh.

Teheran ha reagito minacciando vendetta, con messaggi che invitano a “guardare il cielo” dei territori occupati.

Vittime e violenze nei territori e in Libano

La tensione si è tradotta anche in vittime sul terreno: sparatorie a nord di Tel Aviv hanno provocato tre morti in eventi distinti, con la polizia che sospetta un’origine terroristica. Nel sud del Libano un attacco ha causato la morte di tre soldati libanesi, mentre l’esercito di Beirut ha denunciato la violazione della sovranità nazionale.

Nella Striscia di Gaza, attacchi aerei e con droni dell’esercito israeliano hanno ucciso più persone, con segnalazioni di feriti nei raid su Khan Yunis e Gaza City. L’IDF ha anche dichiarato di aver eliminato un comandante di una cellula di Hamas nel sud di Gaza tramite un attacco mirato.

Interventi statunitensi e sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz

Le tensioni hanno avuto ripercussioni anche sulle operazioni navali: il United States Army ha reso noto di aver abbattuto due droni d’attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. Parallelamente, le forze israeliane hanno intercettato due ordigni lanciati dal Libano verso il territorio israeliano, in una escalation che vede coinvolti più teatri operativi.

Impatto sulle relazioni diplomatiche e negoziati

Alla luce degli eventi, le dichiarazioni dei leader internazionali hanno avuto un ruolo centrale. Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che l’attacco iraniano “di certo non aiuterà i negoziati”, pur affermando che le parti sono “molto vicine ad un accordo”. Ha inoltre escluso lo sblocco immediato dei beni iraniani congelati, affermando che qualsiasi alleggerimento delle sanzioni avverrebbe solo dopo un cambiamento di comportamento da parte di Teheran. L’Iran, da parte sua, ha posto come condizione per un’intesa lo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni congelati.

Scenario regionale: raid, intercettazioni e cifre verificabili

Il quadro operativo sul campo comprende alcuni fatti numerici e verificabili: l’attacco nel sud del Libano ha causato la morte di tre soldati libanesi; le autorità israeliane hanno intercettato due ordigni lanciati dal Libano; le forze statunitensi hanno abbattuto due droni nello Stretto di Hormuz. Questi dati confermano una dinamica di conflitto che coinvolge attori statali e non statali su più fronti.

Nel contesto interno di Israele, oltre alle sirene e alle scuole chiuse, il primo ministro ha convocato un briefing sulla sicurezza dopo i colloqui con il presidente degli Stati Uniti. La pressione diplomatica e militare si combina quindi con sviluppi sul terreno che rendono la situazione estremamente volatile.

Le prossime ore e giornate saranno decisive per capire se gli scontri rimarranno circoscritti o se daranno luogo a una nuova escalation regionale. Nel frattempo, le autorità militari e diplomatiche monitorano i fronti, mentre la popolazione nelle aree colpite affronta restrizioni e timori crescenti.