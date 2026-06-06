Zelensky invita Putin a incontrarsi: reazioni internazionali e vittime degli attacchi

Zelensky ha offerto a Putin un faccia a faccia per terminare una guerra che dura da quattro anni; la replica del Cremlino parla di alcun motivo per incontrarsi, mentre attacchi russi hanno causato la morte di tre persone in varie regioni ucraine

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera aperta in cui propone un incontro diretto a Vladimir Putin con l’obiettivo esplicito di mettere fine a una guerra che dura da quattro anni. La mossa diplomatica è stata accompagnata da una forte reazione pubblica: Zelensky ha definito la risposta russa “Una risposta debole.

” Il Cremlino, per voce del suo portavoce, ha replicato che non vede “alcun motivo” per fissare un appuntamento tra i due leader.

Il tentativo di aprire un canale diretto fra Kiev e Mosca si svolge mentre gli scontri e gli attacchi sul terreno continuano a provocare vittime e danni in diverse province ucraine. L’offerta di Zelensky ha suscitato commenti internazionali e segnali di interesse diplomatico, ma resta il nodo delle condizioni politiche e militari che rendono incerto l’esito di qualsiasi colloquio.

Proposta di incontro e reazioni politiche

La lettera di Zelensky propone un faccia a faccia chiaramente datato come passo verso un negoziato. Il portavoce del Cremlino ha risposto che Zelensky può recarsi a Mosca “in qualsiasi momento”, ma ha anche sostenuto di non avere “alcun motivo” per incontrare il leader ucraino. Dagli Stati Uniti, l’ex presidente Donald Trump ha commentato: “Sono contento che stiano parlando di incontrarsi.

” e ha aggiunto “Sarebbe bellissimo se lo facessero.”, affermando inoltre “Credo che il mio contributo in tal senso sia stato notevole.” e che “Entrambi dovranno scendere a compromessi.”

Dal punto di vista diplomatico, la mossa di Zelensky è stata interpretata come un segnale di apertura: offrire un incontro diretto evita toni umilianti e punta a creare condizioni praticabili per un dialogo. In questo contesto si sottolinea il ruolo crescente dell’Europa nel sostenere Kiev e nel dare fiducia al presidente ucraino nel promuovere contatti anche senza un sostegno immediato e totale di tutti gli attori esterni.

Continua la violenza sul terreno: vittime e province coinvolte

Sul piano militare, gli attacchi russi non si sono fermati. Le autorità regionali ucraine hanno confermato la morte di 3 persone in diverse aree del Paese. Tra i decessi segnalati figura un uomo di 75 anni nella città di Khersonnel sud dell’Ucraina. A Zaporizhzhia un attacco di droni ha ucciso una donna e ferito altre 16 persone, secondo i servizi di emergenza. Nel distretto di Pavlogradnella provincia di Dnipropetrovskil governatore regionale ha riferito che una donna è stata uccisa da droni e artiglieria russi.

Questi episodi evidenziano come, mentre si tenta di riaprire canali diplomatici di alto livello, la guerra mantenga un impatto quotidiano grave sulla popolazione civile e sulle infrastrutture. La contrapposizione fra aperture negoziali e persistenza degli attacchi sottolinea la complessità del quadro politico e la difficoltà nel trasformare le dichiarazioni in cessate il fuoco effettivi.

Il ruolo della società civile e le iniziative a Odessa

Da parte della società civile europea e di movimenti nonviolenti arrivano iniziative di sostegno alla popolazione ucraina. Angelo Morettipresidente del progetto MEAN – Movimento Europeo di Azione Nonviolentaha definito la lettera di Zelensky “un segnale di dialogo, ed è un segnale importante” e ha sottolineato che “Questa lettera rimette al centro l’importanza che due capi di Stato possano parlarsi.”

Il movimento, che ha già condotto numerose missioni in Ucraina, ha in programma un nuovo ciclo di attività a Odessa dal 25 al 28 agosto. L’iniziativa, battezzata “Adesso, Odessa”, prevede incontri, volontariato e manifestazioni simboliche. Parteciperanno rappresentanti religiosi e della società civile, tra cui il nunzio apostolico di Kiev Visvaldas Kulbokasil vescovo latino di Odessa Stanislav Szyrokoradyuk e il vescovo greco-cattolico Mykhaylo Bubniy. Secondo Moretti, la città mostra una forte spinta verso la ricostruzione nonostante il dolore e i bombardamenti.

Queste attività testimoniano la volontà di mantenere viva la dimensione civile e umanitaria del confronto, a fianco della trattativa politica. Le azioni previste mirano a sostenere la resistenza della popolazione e a promuovere segni concreti di normalità e resilienza.