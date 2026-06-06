A Genova l'appello per un campo largo: partecipazione prima delle leadership

A Genova, nell'incontro al Mentelocale di via Garibaldi, Pier Luigi Bersani e Andrea Orlando hanno chiesto di costruire una piattaforma partecipata prima di discutere di leadership, puntando su valori costituzionali e sul coinvolgimento dei giovani.

Un pomeriggio di dibattito a Genovanella cornice del Mentelocale in via Garibaldi, ha riunito esponenti della sinistra per discutere la ricostruzione di un progetto politico collettivo. Al centro dell’incontro, promosso da Sinistra Universitarial’idea che la priorità sia mettere in piedi una piattaforma di valori e contenuti condivisi prima di ogni confronto su candidature e leadership.

Tra i relatori figuravano Pier Luigi Bersani e Andrea Orlandoinsieme a Valeria Fazio, Marco Tarquinio, Simona Nieddu, Luca Pirondini e Selena Candia. Il filo conduttore degli interventi è stato il principio secondo cui occorre un percorso partecipato e inclusivo capace di intercettare energie provenienti dai giovani, dai movimenti e dalle associazioni più che dalle sigle di partito.

La proposta: costruire una piattaforma prima della leadership

Bersani ha sintetizzato il suo orientamento con un’indicazione chiara: “Prima di scegliere il leader, costruiamo una piattaforma e facciamo partecipare le persone”. L’ex segretario del Partito Democratico ha spiegato che la ricostruzione del campo progressista deve partire dai contenuti — lavoro, giustizia sociale, istruzione pubblica e i principi della Costituzione antifascista — e non dal confronto immediato sulle primarie o sulle figure di riferimento.

Il ruolo dei giovani e della mobilitazione referendaria

Un tema ricorrente è stato il rapporto con le nuove generazioni: “Ripartire dai giovani è un po’ il mantra di quest’anno; e lo si è visto con il referendum”, ha osservato Bersani, sottolineando come la partecipazione registrata alla consultazione referendaria rappresenti una potenziale risorsa politica. Tuttavia, ha avvertito, non basta una semplice chiamata: servono strutture di partecipazione e occasioni di confronto permanente per trasformare quella mobilitazione in impegno politico duraturo.

Metodo e valori: l’esperienza del referendum come modello

Andrea Orlando ha rafforzato la prospettiva mettendo al centro la necessità di un perimetro costituzionale condiviso: “Prima di avere il comandante ci vuole l’esercito. E io lo voglio molto largo, dentro un perimetro costituzionale condiviso.” Per Orlando è fondamentale riaffermare i valori e alcuni punti programmatici imprescindibili, impegnandosi in un percorso che veda i partiti al servizio delle energie che si muovono sul territorio.

Entrambi i relatori hanno richiamato la recente campagna referendaria come esempio di metodo: i partiti, in quell’occasione, si sono messi a servizio di molte iniziative locali, offrendo supporto anche lasciando spazio a istanze diverse. Questo modello, hanno detto, potrebbe essere replicato per costruire la piattaforma di cui si parla.

I quattro punti di riferimento per il programma

Nell’intervento di Bersani è emersa la proposta di concentrare l’azione politica su quattro punti di programma «fondamentalissimi», da stringere come bulloni sui valori condivisi. Sebbene non sia stata data una lista esaustiva in sede di incontro, il riferimento era a temi strutturali come il lavoro, il welfare, l’istruzione e la difesa dei principi costituzionali.

Orlando ha ribadito che non è il momento di aprire un dibattito su primarie o leadership: “Non è questo il momento di discutere di primarie o di leadership”, ha affermato, evidenziando la necessità di costruire prima una comunità politica e un progetto condiviso che renda credibile qualsiasi scelta di guida.

Alla domanda diretta sulla possibile candidatura della sindaca di Genova, Silvia SalisOrlando ha scelto di non entrare nel merito, preferendo rimarcare la priorità del progetto comune rispetto alle persone.

L’iniziativa ha avuto lo scopo di tracciare un primo passo pratico: sperimentare un percorso di partecipazione che non si fermi al solo momento elettorale ma che crei sedi e strumenti permanenti di confronto, coinvolgendo chi ha dato vita alle mobilitazioni recenti e chi si sente distante dai partiti tradizionali.

Come restare aggiornati sulle iniziative politiche locali

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L’incontro a via Garibaldi rappresenta dunque un tentativo di mettere ordine nella riflessione sul futuro del centrosinistra: prima i contenutipoi le candidature, e una partecipazione il più ampia possibile come condizione necessaria per ricostruire fiducia e coesione.