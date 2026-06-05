Agricoltori in difficoltà: Trump visita il Wisconsin per rafforzare il sostegno

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto il Wisconsin come tappa del suo tour per rafforzare il sostegno tra gli agricoltori, duramente colpiti dalle politiche tariffarie e dagli effetti economici della guerra con l’Iran. La visita a Chippewa Fallsavvenuta venerdì, è stata un’occasione per discutere delle sfide che il settore agricolo sta affrontando.

Con le elezioni di medio termine di novembre alle porte, Trump ha cercato di consolidare il sostegno per il repubblicano Derrick Van Ordenrappresentante degli Stati Uniti, che è stato preso di mira dai democratici. Van Orden, strettamente allineato con Trump, è considerato un sostenitore convinto del presidente come leader per gli americani rurali.

Tuttavia, la sfidante democratica Rebecca Cook ha dimostrato di essere una forte raccolta fondi e ha superato Van Orden nei recenti sondaggi.

Le sfide degli agricoltori americani

Gli agricoltori americani stanno affrontando numerose difficoltà, tra cui l’aumento dei costi dei fertilizzanti e del gas. Secondo un sondaggio dell’American Farm Bureau Federation condotto ad aprile, il 70% degli agricoltori negli Stati Uniti ha dichiarato di non poter affrontare tutte le spese per i fertilizzanti necessari.

Inoltre, il prezzo medio del gas è salito a $4.04 per galloneun aumento di $1.08 rispetto all’anno precedente, secondo l’American Automobile Association.

Le politiche tariffarie aggressive di Trump hanno portato molti paesi a limitare le importazioni di prodotti statunitensi, in particolare di soia. Questo ha reso più costosa l’importazione di articoli necessari per le operazioni quotidiane. Per mitigare l’impatto, l’amministrazione ha fornito pacchetti di aiuti temporanei agli agricoltori.

L’impatto della guerra con l’Iran

La guerra con l’Iran, iniziata il 28 febbraioha avuto un impatto significativo sui costi dei fertilizzanti. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha fatto aumentare i prezzi di diversi componenti chiave, tra cui l’urea. Trump ha assicurato che l’amministrazione ha “largamente finito” la guerra “in un modo o nell’altro” e ha promesso che i prezzi dei fertilizzanti e del gas scenderanno “molto”.

Le sfide politiche di Trump

Nonostante i suoi sforzi, i sondaggi mostrano che l’approvazione complessiva di Trump è ai minimi storici, intorno o sotto il 40%. La sua gestione dei prezzi del gas e dell’inflazione ha ricevuto un basso livello di approvazione, con solo il 19% e il 22% rispettivamente, secondo un sondaggio della Marquette Law School condotto dal 20 al 26 maggio.

Alcuni repubblicani di spicco hanno avvertito che le recenti azioni di Trump potrebbero alienare gli elettori preoccupati per l’economia. Tra queste, un $1.8 miliardi “fondo anti-armi” lanciato dal Dipartimento di Giustizia per risarcire le persone, compresi i sostenitori di Trump, che sostengono di essere state vittime di procedimenti giudiziari politici. Il piano è stato successivamente abbandonato.

Trump ha anche richiesto $1 miliardo di finanziamenti per la sicurezza della sua controversa sala da ballo della Casa Biancanonostante in precedenza avesse affermato che i contribuenti non avrebbero dovuto pagare il conto.