La celebrazione degli ottant’anni della Repubblica Italiana, andata in scena al Quirinale e trasmessa in diretta televisiva, ha unito istituzioni e spettacolo in un unico grande evento pubblico. La serata, pensata come momento di memoria condivisa e apertura ai cittadini, ha però generato anche una piccola polemica politica legata a un passaggio del monologo di Paola Cortellesi, diventato oggetto di interpretazioni e reazioni nel mondo istituzionale.

Ecco cosa avrebbe fatto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

2 giugno: una festa istituzionale tra Quirinale, tv e regia del Colle

La celebrazione degli ottant’anni della Repubblica Italiana si è trasformata in un grande evento pubblico e televisivo ospitato al Quirinale, pensato non come una cerimonia formale ma come un momento aperto ai cittadini.

L’iniziativa, fortemente voluta da Sergio Mattarella, ha puntato su una formula ibrida tra spettacolo e memoria civile, con la partecipazione di artisti, ballerini e attori noti come Roberto Bolle e Carlo Verdone. La trasmissione in diretta su Rai1 è stata realizzata con il supporto di Rai Cultura e della SIAE, che ha garantito anche la parte tecnica, mentre gli artisti hanno partecipato senza compenso, sulla scia di altri eventi istituzionali già consolidati.

Dietro le quinte, come riportato da Il Foglio, la costruzione dei testi e della scaletta è stata gestita principalmente dalla struttura del Quirinale, con Giovanni Grasso, portavoce e scrittore del Presidente della Repubblica, affiancato da Maurizio De Giovanni. La Rai, in questo contesto, ha avuto un ruolo più tecnico che creativo, limitandosi alla messa in onda e al coordinamento televisivo, senza intervenire in modo sostanziale sui contenuti. La natura dell’evento, completamente sotto la supervisione del Colle, ha reso di fatto centrale l’autorevolezza istituzionale nella definizione dei messaggi e dei copioni, riducendo al minimo lo spazio di mediazione editoriale della tv pubblica.

Il monologo di Paola Cortellesi scatena il caso politico: la reazione di Giorgia Meloni

All’interno della serata, il monologo di Paola Cortellesi ha rappresentato uno dei momenti più densi dal punto di vista simbolico. L’attrice e regista ha costruito un racconto incentrato sulle figure femminili che hanno segnato la storia repubblicana, richiamando nomi come Nilde Iotti e Teresa Mattei e più in generale il contributo delle donne nella crescita democratica del Paese. Nel discorso, però, non è comparsa Giorgia Meloni, presente in platea come prima donna a guidare il governo italiano, elemento che ha attirato l’attenzione e alimentato interpretazioni politiche.

Il passaggio finale del monologo, in cui si faceva riferimento a “promesse fatte a donne coraggiose non ancora mantenute”, ha ulteriormente accentuato il tono critico del messaggio, contribuendo a irrigidire il clima attorno all’intervento. Secondo ricostruzioni circolate nelle ore successive, come riportato da Il Foglio, l’assenza della premier pare sia stata percepita con irritazione da parte di ambienti governativi, pur in un contesto in cui i testi erano stati già visionati e approvati in anticipo.

La vicenda ha così aperto una lettura controversa: da un lato la libertà espressiva dell’artista, dall’altro le aspettative simboliche di una presenza istituzionale così rilevante. Il risultato è stato un caso politico-mediatico nato da un evento pensato per celebrare l’unità repubblicana, che ha finito invece per mettere in evidenza la sensibilità del rapporto tra rappresentazione culturale e potere politico.