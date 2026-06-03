Nicole Minetti è tornata al centro della cronaca italiana per l’adozione di un bambino in Uruguay e per la grazia concessale da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella situazione che ha fatto parlare i principali organi di stampa che non reputavano corretto il procedimento ma ora è arrivata la sentenza definitiva in merito.

I legali di Cipriani e Minetti, causa ai media italiani

I legali del marito di Minetti Cipriani e della stessa hanno dichiarato in una nota di aprire un procedimento legale ai danni dei media italiani, in particolare il giornale “Il Fatto Quotidiano” ed i programmi tv “Report” e “E’ sempre Cartabianca” in onda su Rete 4.

In particolare si fa riferimento alla puntata del programma di Bianca Berlinguer andata in onda il 28 aprile scorso e quella del programma d’inchiesta di Rai 3 andata in onda il 3 maggio, in quanto pesantemente lesive per il minore.

Difatti nell’articolo di giornale e nei due servizi televisivi sono state dichiarate notizie false che hanno leso i diretti interessati ed il minore protagonista suo malgrado di questa vicenda.

Grazia concessa, lo ha stabilito la procura

Per Nicole Minetti la grazia è stata concessa dalla Procura di Milano in quanto non esistono segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie a carico di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, ne in Spagna nè tantomeno in Uruguay.

Questo quanto riferito dal procuratore del tribunale di Milano Francesca Nanni nella nota inviata al Ministero della Giustizia a seguito di nuove indagini, come riportato da SkyTG24.

Di fatto si è smontata la notizia fornita dalla massaggiatrice a “Il Fatto Quotidiano” in cui aveva parlato di feste a base di droga e sesso a cui avrebbero partecipato sia Minetti che Cipriani negli ultimi anni. Relativamente all’adozione, la procura conferma la regolarità degli atti e dei documenti forniti.