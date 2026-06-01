Politica italiana in lutto. Gianni Mattioli è morto all’età di 86 anni. Era il fondatore delle Liste Verdi.

Politica in lutto: morto Gianni Mattioli

Morto all’età di 86 anni il politico Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista e tra i fondatori delle Liste Verdi. Era nato a Genova nel 1940. Era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma.

“Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell’ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica” ha ricordato Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Insieme a Massimo Scalia è stato uno dei principali artefici della storica battaglia antinucleare che ha cambiato il nostro Paese e un punto di riferimento dell’ambientalismo scientifico italiano. Gianni Mattioli ha dedicato la sua vita alla difesa dell’ambiente, alla ricerca di modelli energetici sostenibili e alla costruzione di una cultura ecologista fondata sulla conoscenza e sulla responsabilità verso le future generazioni” ha aggiunto, sottolineando che la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il movimento ecologista, per la politica e per l’Italia.

Morto Gianni Mattioli: chi era l’ex ministro

Gianni Mattioli, nato a Genova nel 1940, è stato un esponente storico del movimento ambientalista, tra i fondatori delle Liste Verdi, partito da cui è derivata la Federazione dei Verdi, ma è stato anche deputato e ministro. Attivo in politica soprattutto tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Duemila, è uno dei protagonisti del movimento anti-nucleare.

Negli ultimi anni ha fatto parte di Sinistra ecologia e libertà. Tra il 2000 e il 2001 è stato ministro per le Politiche comunitarie del governo di Giuliano Amato. Tra il 1996 e il 2000 è stato sottosegretario al ministero dei Lavori pubblici durante i governi di Romano Prodi e Massimo D’Alema. Negli anni Novanta è stato portavoce dei Verdi e primo capogruppo del partito alla Camera dei Deputati.