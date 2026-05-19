La terribile notizia arrivata da una delle due figlie che lo ha trovato esanime. Cordoglio da tutta la scena politica della regione trentina, dove aveva lavorato per anni.

Il mondo della politica si stringe a lutto per la scomparsa di un volto noto sia in ambito regionale dove ha operato in particolare per dare risalto a comuni che avevano poca risonanza mediatica tramite attività di inclusione e di valorizzazione delle minoranze linguistiche che nazionale avendo fatto parte di un noto partito politico.

In passato fu presidente della commissione dei Sei

Il noto politico nato a Belluno era stato sottosegretario agli affari regionali, alle autonomie regionali e alle minoranze linguistiche in diversi governi della Repubblica.

Nel 2013 è stato insignito del Grande Ordine di Merito, la massima onoreficenza per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Uno dei ruoli più importanti ricoperti fu la presidenza dei Sei ovvero l’organo della provincia di Bolzano che si occupava di rivendicare l’autonomia del territorio.

Gianclaudio Bressa, morto a 70 anni

Gianclaudio Bressa, questo il nome del politico che è venuto a mancare, è morto all’età di 70 anni a Firenze, città dove viveva da tempo dopo aver lasciato l’attività politica.

L’annuncio è stato dato dalla figlia che non sentendolo rispondere al telefono si è recata a casa sua e lo ha trovato privo di vita.

Come riporta Rainews.it ora toccherà al medico legale effettuare l’autopsia al fine di stabilire le cause del decesso.