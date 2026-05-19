Marco Pannella, le battaglie che hanno trasformato l'Italia

Marco Pannella rimane una figura centrale nella storia politica italiana: attivista, leader del Partito Radicale e instancabile promotore di cause civili, utilizzò il proprio corpo e la propria immagine come strumenti di pressione politica. Con gesti pubblici estremi e iniziative spesso teatrali, riuscì a portare all’attenzione nazionale temi che fino ad allora erano considerati marginali o intoccabili.

Le sue campagne spaziarono dal riconoscimento del diritto al divorzio alla difesa della dignità dei detenuti, passando per la lotta contro la pena di morte e per la legalizzazione delle droghe leggere.

Nel corso di oltre quattro decenni Pannella alternò le battaglie legislative ai digiuni e alle proteste simboliche: scelte che cercavano di rompere il silenzio mediatico e istituzionale su questioni delicate.

La sua azione non si è limitata al perimetro nazionale: con la nascita del Partito Radicale Transnazionale ampliò il raggio delle sue campagne a temi internazionali come la moratoria sulla pena capitale e la lotta alla fame. Anche gli ultimi anni di vita furono segnati da proteste e scioperi della fame, fino all’azione iniziata il 9 agosto 2015 a tutela dei diritti dei carcerati.

Le prime grandi campagne: divorzio, aborto e obiezione di coscienza

Le prime mobilitazioni nonviolente di Pannella risalgono alla fine degli anni Sessanta: nel 1968 si oppose all’invasione della Cecoslovacchia, mentre nel 1969 avviò il satyagraha, ovvero un’applicazione del metodo di resistenza non violenta ispirato a Gandhi, per sostenere la legge Fortuna-Baslini sul divorzio. Quella battaglia culminò nel referendum del 1974 contro l’abrogazione della legge, dove la vittoria del «No» rappresentò una svolta nella laicizzazione delle istituzioni italiane. Negli anni successivi Pannella fu protagonista anche della spinta verso la legge 194 sul tema dell’interruzione volontaria di gravidanza, contribuendo a trasformare il panorama giuridico e sociale del Paese.

Metodi e provocazioni

Nel corso di quegli anni il Partito Radicale ricorse spesso a azioni simboliche per attirare l’attenzione: dalle tribune televisive imbavagliate per denunciare la censura alle provocazioni pubbliche sulla depenalizzazione delle droghe leggere, come l’episodio in cui Pannella fumò uno spinello in conferenza stampa. Questi gesti, benché contestati, avevano lo scopo di smuovere l’opinione pubblica e di rendere visibili problemi ignorati dai media tradizionali.

Diritti, carcere e amnistia: una battaglia costante

Tra le cause più ricorrenti della sua vita politica c’è stata la questione carceraria. Pannella denunciò a lungo il sovraffollamento e le condizioni delle prigioni italiane, promuovendo iniziative per l’amnistia e l’indulto come strumenti per alleviare le condizioni disumane e per rispettare l’articolo 27 della Costituzione. Nel 2003 avviò un lungo sciopero della fame per chiedere la scarcerazione di Adriano Sofri, manifestazione che sottolineò la sua volontà di mettere al centro dei diritti anche chi era privato della libertà personale.

Ultime proteste e interventi istituzionali

L’ultima grande protesta pubblica iniziò il 9 agosto 2015: allora Pannella, ultraottantenne, intraprese uno sciopero della fame e della sete per i diritti dei detenuti e per la legalità. Dopo due giorni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo contattò preoccupato, invitandolo a sospendere la protesta; Pannella cedette temporaneamente e alla televisione pronunciò «Brindo a Sergio!». I medici lo convinsero poi a interrompere definitivamente la mobilitazione, poiché era già malato.

Un’eredità internazionale e culturale

Negli anni Ottanta la creazione del Partito Radicale Transnazionale permise a Pannella di portare le sue istanze oltre i confini italiani: la lotta contro la pena di morte, la campagna contro la fame nel mondo e il contributo alla campagna per la Corte Penale Internazionale sono solo alcuni esempi. Nel 2007 si celebrò a livello ONU la moratoria sulle esecuzioni capitali, traguardo che vide Pannella tra i suoi sostenitori più determinati. Le sue battaglie anticiparono temi come il fine vita, il servizio civile al posto del servizio militare e l’approccio sanitario alle droghe leggere, segnando dibattiti che ancora oggi sono vivi nel paese.

La memoria e il simbolo

Marco Pannella morì il 19 maggio 2016; il suo modo di fare politica — spesso conflittuale, sempre performativo — ha lasciato un segno profondo nella trasformazione dei costumi e delle leggi italiane. Dopo la sua scomparsa, molti riconobbero il valore delle sue battaglie: nei giorni successivi alla morte, i detenuti del carcere della Dozza di Bologna indissero uno sciopero della fame in suo ricordo definendolo «un amico di tutta l’umanità». Ricordarlo oggi significa anche interrogarsi sul ruolo della protesta nonviolenta nella democrazia e sull’importanza di mettere al centro la dignità umana nelle riforme istituzionali.