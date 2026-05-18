Attentato a Modena, Antonio Tajani: "Chi non è italiano e delinque va espulso"

Attentato a Modena, Antonio Tajani: "Chi non è italiano e delinque va espulso"

Sergio Mattarella e Giorgia Meloni ieri hanno fatto visita ai feriti a Modena, travolti dall’auto guidata dal 31enne Salim El Koudri, il cui fermo è stato convalidato. Ecco cosa ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Auto sulla folla a Modena: convalidato il fermo a El Koudri

Oggi si terrà l’udienza di convalida del fermo a Salim El Koudri, il 31enne che era alla guida dell’auto che si è scagliata a tutta velocità sulla folla a Modena, ferendo gravemente diverse persone.

Davanti ai pm il 31enne si è intanto avvalso della facoltà di non rispondere. Sia Giorgia Meloni che Sergio Mattarella hanno fatto fatto visita ai feriti all’ospedale, mentre Salvini ha attaccato “Via assieme alla cittadinanza chi delinque“. Ecco cosa ha detto in merito Tajani.

Attentato a Modena, Antonio Tajani: “Chi non è italiano e delinque va espulso”

Sono quattro i feriti ancora ricoverati, con due donne in gravissime condizioni, dopo l’attentato dell’altro ieri a Modena. Oggi come detto ci sarà l’udienza di convalida del fermo per El Koudri. Ieri Matteo Salvini ha attaccato dicendo “via assieme alla cittadinanza chi delinque” con Antonio Tajani che però ha ricordato che El Koudri è italiano: “Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque? Chi è stato protagonista dell’evento di ieri non aveva permesso di soggiorno, è cittadino italiano.

” A margine dell’evento di lancio della III edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy”, il ministro degli Esteri ha aggiunto che “chi non è cittadino italiano e delinque deve essere espulso, questo è chiaro.”