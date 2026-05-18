Finale Amici 25: Salvetti vincitore e ascolti in discesa tra premi e opportunità

La venticinquesima edizione di Amici si è chiusa con una serata intensa, ricca di colpi di scena e riconoscimenti: il cantautore veronese Lorenzo Salvetti è stato proclamato vincitore della finale andata in onda il 17 maggio 2026. Lo show ha alternato esibizioni, momenti di pathos e la classica tensione del televoto, ma sullo sfondo è rimasto evidente un dato che non è sfuggito agli osservatori: la platea televisiva è sensibilmente diminuita rispetto alle passate edizioni.

Oltre al trionfo del vincitore assoluto, la puntata ha consegnato premi e contratti che aprono percorsi professionali concreti per ballerini e cantanti. La serata ha visto anche un momento di preoccupazione quando il danzatore Emiliano Fiasco ha avuto un malore in diretta, per fortuna risolto con rapide cure; Emiliano è comunque rientrato e ha ricevuto diversi riconoscimenti.

La finale: esiti, protagonisti e momenti chiave

La partita conclusiva ha messo in campo i finalisti rimasti dopo le fasi precedenti: tra i cantanti e i danzatori si sono alternati pezzi inediti e coreografie di grande impatto. Dopo la sfida che ha visto Lorenzo sfidare Angie per aggiudicarsi l’ultimo posto utile in finale, è iniziato il duello decisivo tra il cantante e il ballerino.

Alla fine Lorenzo Salvetti ha avuto la meglio su Emiliano Fiasco, mentre il titolo della sezione danza è andato a Alessio Di Ponzio. Durante la serata sono stati assegnati anche premi minori, tra cui il Premio delle Radio a Angie e il Premio della Critica a Emiliano.

Il percorso dei finalisti

Il cammino dei protagonisti non termina con la coppa: molti allievi hanno ricevuto proposte professionali. Per esempio, a Nicola sono arrivate offerte da importanti istituzioni internazionali nel mondo della danza, mentre per i cantanti si prospettano contratti con grandi etichette. Questi esiti sottolineano come il programma funzioni anche da vetrina professionale oltre che da competizione televisiva.

Ascolti: il calo che registra la finale meno vista

I numeri presentati dalla finale parlano chiaro: la puntata del 17 maggio 2026 è stata seguita da 3.483.000 telespettatori con il 25,9% di share. Il confronto con le edizioni più recenti mostra una tendenza in discesa: nell’edizione 2026 la finale aveva raccolto 3.786.000 spettatori (26,9% di share), mentre nel 2026 erano stati 4.484.000 con il 31,8% di share. Se si guarda all’apice del 2026, quando la finale superò i 6,6 milioni di spettatori (33,49% di share), il calo è ancor più evidente.

Interpretazioni del trend

Le ragioni dietro questo calo sono multiple. Da un lato c’è il mutamento delle abitudini di fruizione: la crescita del web e delle piattaforme in streaming ha eroso l’audience della tv generalista. Dall’altro lato il format stesso potrebbe risentire di una naturale usura dopo molte stagioni. Nonostante tutto, Amici resta uno dei programmi più seguiti della rete in prima serata, anche se non esercita più lo stesso dominio numerico di un tempo.

Premi, soldi e opportunità al di là della coppa

La finale non ha premiato solo il vincitore assoluto: molte categorie hanno portato riconoscimenti economici e contratti. Sotto il profilo economico, la stampa ha riportato che Lorenzo Salvetti ha conquistato la coppa e un premio in gettoni d’oro pari a circa 150.000 euro. Altri premi elencati includono cifre complessive per i protagonisti: a Emiliano sarebbero andati premi della critica e di unicità che sommati compongono una cifra rilevante, mentre Alessio ha ottenuto il titolo del circuito danza con un premio in denaro significativo. Inoltre, tutti i finalisti hanno ricevuto un premio di presenza offerto dallo sponsor del programma.

Contratti e sbocchi professionali

Oltre al denaro, nella serata sono stati confermati contratti internazionali per i danzatori: per Emiliano si parla di ingaggi con realtà prestigiose come istituti europei e non solo, mentre Nicola ha ricevuto chiamate per partecipare a compagnie a Miami e in Europa. Per i cantanti, le etichette discografiche principali stanno programmando uscite e progetti: EP e contratti con case come Warner, Universal e Sony sono previsti nei mesi successivi alla finale.

Conclusione

La chiusura di Amici 25 lascia un bilancio misto: da un lato la vittoria di un giovane talento come Lorenzo Salvetti e una serie di opportunità concrete per i partecipanti; dall’altro lato un segnale d’allarme sui numeri di audience che richiederà probabilmente nuove scelte creative per le stagioni future. Il programma continua a fungere da trampolino di lancio, ma ora dovrà confrontarsi con un pubblico che cambia e con nuove modalità di intrattenimento.