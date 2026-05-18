Da X Factor ad Amici: come Lorenzo Salvetti è diventato il vincitore della venticinquesima edizione

Lorenzo Salvetti, cantante e polistrumentista di 18 anni originario di Verona, è il nome che ha segnato la chiusura della venticinquesima edizione di Amici. Nella finale del talent 2026-2026 il giovane artista ha ottenuto il primato, confermando le aspettative nate fin dal suo ingresso. Il suo percorso televisivo non è improvviso: dopo l’esperienza a X Factor è riuscito a trasformare visibilità e tecnica in una proposta coerente, apprezzata dal pubblico e dalla critica.

Questo articolo ricostruisce le tappe principali del suo avvicinamento alla musica professionale e le scelte che hanno portato alla vittoria.

All’interno del programma di Maria De Filippi Lorenzo è stato seguito come allievo da Lorella Cuccarini e ha portato sul palco brani originali come “Stupida vita” e “Dimmelo tu”, due singoli che hanno trovato spazio nelle classifiche.

Il suo stile, un equilibrio tra cantautorato italiano e una sensibilità contemporanea, gli ha valso anche il Premio Spotify Singles. Dietro la figura dell’artista c’è un lungo percorso di formazione e una storia personale fatta di studi, prove e una fase di ripensamento creativo che lo ha spinto a mettersi nuovamente in gioco.

Le radici e la formazione musicale

Nato nel 2008 in una famiglia di musicisti, Lorenzo ha sviluppato nel tempo una solida base tecnica: ha frequentato l’liceo musicale, con studi di pianoforte e canto che hanno consolidato la sua preparazione. Sin da ragazzo si è distinto per la capacità di suonare più strumenti e per un approccio alla scrittura che privilegia la melodia e il racconto personale. Questa formazione lo ha reso un interprete capace di oscillare tra esibizioni strumentali e momenti più intimi al microfono, incarnando l’idea del polistrumentista contemporaneo che cerca un equilibrio tra tecnica e sentimento.

L’esperienza a X Factor e la prova decisiva

La svolta di visibilità è arrivata nel 2026, quando a soli 16 anni Lorenzo ha partecipato a X Factor, conquistando giudici e pubblico con la cover di “Poetica” di Cesare Cremonini. Inserito nella squadra di Achille Lauro, è arrivato fino alla finale di Piazza del Plebiscito a Napoli, classificandosi quarto e diventando uno dei più giovani finalisti nella storia del programma. Quell’esperienza gli ha dato credibilità mediatica, ma anche la consapevolezza che il percorso artistico richiede tempo per definire un’identità sonora chiara.

La consacrazione ad Amici e i singoli che hanno contato

Entrando nella scuola di Amici, Lorenzo ha saputo trasformare la visibilità in risultati concreti: i brani originali proposti durante il programma, tra cui “Stupida vita” e “Dimmelo tu”, hanno dimostrato una capacità di scrittura matura e hanno scalato le classifiche. Il confronto con compagni e tutor, e il palco della finale, hanno consacrato il suo ruolo di artista emergente. La vittoria della venticinquesima edizione rappresenta non solo un premio televisivo ma anche un punto di svolta professionale, supportato dal riconoscimento di realtà importanti come Spotify.

Il riconoscimento e il linguaggio musicale

Il successo è arrivato anche grazie a una proposta stilistica riconoscibile: un linguaggio che unisce cantautorato tradizionale e sonorità contemporanee, con testi che privilegiano l’introspezione. Il premio Spotify Singles ha sottolineato la capacità di tradurre l’intimità in un formato fruibile dalle piattaforme digitali. Inoltre, l’essere un polistrumentista gli ha permesso di curare arrangiamenti e interpretazioni con maggiore autonomia, facendo emergere una personalità artistica coerente e adattabile alle esigenze della scena musicale odierna.

Il dopo trionfo: prospettive e sfide

Dietro al successo c’è anche la testimonianza di un periodo difficile: dopo l’esperienza a X Factor Lorenzo ha attraversato un limbo creativo, una fase di incertezza che lo ha obbligato a rivedere scelte e direzioni. Proprio questa riflessione lo ha spinto a rimettersi in gioco entrando nella scuola di Amici appena un anno dopo, diventando il primo ex finalista di X Factor a compiere questo passaggio. La vittoria apre ora la possibilità di consolidare la sua carriera discografica, esplorare collaborazioni e pianificare uscite che possano trasformare l’interesse televisivo in un percorso artistico duraturo.

Il caso di Lorenzo Salvetti è interessante anche per la dimensione generazionale che rappresenta: un giovanissimo artista formato in ambito scolastico, cresciuto grazie alla visibilità dei talent e in grado di tradurre quell’esperienza in proposte originali. Il futuro richiederà attenzione alla continuità creativa, alla costruzione di un repertorio solido e alla gestione di opportunità commerciali e artistiche che arrivano con la fama. Per ora resta la certezza di una consacrazione ottenuta con merito sul palcoscenico di Amici.