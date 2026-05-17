Attimi di paura dietro le quinte dell’Eurovision Song Contest 2026, in quanto una delle cantanti non si è sentita bene. Ecco tutti i dettagli di quanto accaduto.

Eurovision 2026, il retroscena choc: “É svenuta prima della finale. Arrivati i medici”

Ieri sera, sabato 16 maggio 2026, si è svolta la finale dell’Eurovision Song Contest, che ha visto il trionfo di Dara della Bulgaria, con il nostro Sal Da Vinci che si è piazzato al quinto posto.

Dietro le quinte però, durante le prove generale, ci sono stati momenti di panico in quanto una delle cantanti in gara si è sentita male, è svenuta e sono dovuti arrivare i medici. Stiamo parlando di Felicia, la cantante che rappresenta la Svezia. Lo svenimento è stato confermato anche dalla delegazione svedese, con la responsabile, Lotta Fureback, che lo ha attribuito a un calo di pressione: “ha iniziato a sentirsi male e ha avuto un leggero capogiro, finendo per svenire.

Il motivo? La disidratazione, il caldo eccessivo, gli abiti stretti e quindi un calo di pressione.”

Eurovision 2026, Felicia rassicura i fan

Felicia, come visto, è svenuta dietro le quinte dell’Eurovision. La cantante della Svezia sta bene e ha voluto rassicurare i suoi fan: “Non sono stata bene. Nella green room faceva davvero caldissimo e col passare del tempo ho iniziato a sentirmi sempre più stordita.

Quando sono arrivata nel camerino ero molto debole. Ho ricevuto un grande aiuto dal personale medico presente sul posto. Adesso ho dormito bene, ho bevuto tantissima acqua e ho mangiato. Sono super pronta per la giornata.“