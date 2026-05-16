Semifinale Grande Fratello Vip: dati auditel e confronto con le edizioni precedenti

La semifinale del Grande Fratello Vip del 15 maggio ha vinto la serata con 2.058.000 spettatori e il 17,6% di share: ecco numeri, eliminazioni e come si colloca questa edizione nel panorama storico

La semifinale del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 15 maggio 2026 ha confermato l’interesse del pubblico: la puntata, condotta da Ilary Blasi con la partecipazione in studio di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha raccolto 2.058.000 telespettatori con il 17,6% di share. In termini pratici, lo share indica la percentuale del pubblico televisivo connesso che ha scelto quel programma rispetto all’offerta complessiva, e in questa serata il format prodotto da Endemol Shine si è imposto sulla concorrenza.

Sulla stessa serata Rai1 ha trasmesso MilleunaCover Sanremo con 1.850.000 spettatori e il 12,8% di share, mentre Rai2, con Milo Infante e Ore 14, ha totalizzato 1.071.000 spettatori e l’8,5% di share.

Dal punto di vista dei fatti in studio, la serata ha visto l’eliminazione di Francesca Manzini, uscita ad un passo dalla finale, mentre Raul Dumitras si è conquistato un posto in finale battendo al televoto Renato Biancardi.

A contendersi l’ultimo accesso alla puntata conclusiva saranno quindi Renato e Raimondo Todaro, con il gran finale previsto per il martedì successivo. Questi risvolti, uniti a momenti di tensione e ritorni in Casa come quello di Valeria Marini, hanno contribuito al buon riscontro di pubblico, confermando la capacità del format di attrarre spettatori anche nelle fasi finali.

Ascolti e confronto con la concorrenza nella serata

Nella serata del 15 maggio, oltre ai dati principali, la distribuzione dell’audience mostra come il Grande Fratello Vip abbia preso la leadership: la trasmissione di Canale 5 ha vinto la serata con 2.058.000 spettatori e il 17,6% di share, superando Rai1 (1.850.000 spettatori, 12,8%). Altre performance degne di nota sono quelle di rete minori: su Italia1 The Amazing Spider-Man 2 ha raccolto 842.000 spettatori (5,5%), su Rete4 Quarto Grado ha segnato 946.000 spettatori (7,5%), su La7 Propaganda Live ha raggiunto 815.000 spettatori (6,1%) e su Rai3 Un colpo di fortuna ha ottenuto 635.000 spettatori (3,5%). Questi numeri evidenziano come, nonostante l’offerta variegata, il reality mantenga una platea stabile e significativa.

Dati tecnici della serata

Analizzando i valori, il numero di spettatori e lo share rappresentano due metriche complementari: il primo misura la platea assoluta, il secondo la quota relativa. In questa semifinale il GF Vip ha mostrato numeri in linea con le ultime puntate dell’edizione, consolidando una media che premia la regia degli ultimi sviluppi in Casa e la scelta degli ospiti e degli scontri mediatici. La diretta ha pertanto funzionato come calamita per un pubblico interessato sia agli esiti del gioco sia agli scontri tra concorrenti e agli interventi esterni.

Confronto storico delle semifinali

Se si guarda alle semifinali delle passate edizioni, emergono oscillazioni significative: la semifinale di GF Vip 2 (27 novembre 2017) è il picco recente con 5.375.000 spettatori e il 28,70% di share, mentre altre edizioni hanno registrato performance inferiori ma comunque rilevanti. Dati puntuali: GF Vip 1 (31 ottobre 2016) 3.711.000 spettatori, 19,89% di share; GF Vip 3 (3 dicembre 2018) 3.505.000 spettatori, 20,03% di share; GF Vip 4 (1° aprile 2026) 3.980.000 spettatori, 18,25% di share; GF Vip 5 (26 febbraio 2026) 3.593.000 spettatori, 19,30% di share; GF Vip 6 (10 marzo 2026) 3.200.000 spettatori, 20,5% di share; GF Vip 7 (27 marzo 2026) 2.857.000 spettatori, 20,72% di share.

Edizioni immediate e formato ibrido

Negli ultimi anni il format ha vissuto variazioni: l’edizione ibrida condotta da Alfonso Signorini (penultima puntata del 24 marzo 2026) ha segnato 2.049.000 spettatori con il 16,80% di share, mentre la versione condotta da Simona Ventura (seconda semifinale del 15 dicembre 2026) ha raccolto 1.777.000 spettatori e il 15,41% di share. Questi dati servono a contestualizzare la semifinale del 15 maggio 2026, che con il 17,6% si colloca sopra alcune edizioni recenti e vicino alla media storica delle ultime stagioni.

Andamento puntata per puntata dell’edizione in corso

L’evoluzione degli ascolti dell’edizione in corso mostra una certa crescita dopo un avvio incerto: la media riportata è intorno al 16,5% di share. Numeri puntuali delle singole serate: 1^ puntata 2.146.000 spettatori (18,4%), 2^ puntata 1.672.000 (14,3%), 3^ puntata 1.813.000 (15,3%), 4^ puntata 1.706.000 (14,7%), 5^ puntata 1.974.000 (16,6%), 6^ puntata 2.024.000 (17,4%), 7^ puntata 2.020.000 (16,5%), 8^ puntata 1.974.000 (17,2%).

Continuando la serie: 9^ puntata 1.809.000 spettatori (15,1%), 10^ puntata 1.968.000 (17,3%), 11^ puntata 1.864.000 (15,7%), 12^ puntata 1.888.000 (17%), 13^ puntata 1.829.000 (15,5%), 14^ puntata 2.218.000 (18,6%), 15^ puntata 1.892.000 (16,2%), 16^ puntata 2.052.000 (18,2%) e 17^ puntata, la semifinale, 2.058.000 spettatori con il 17,6% di share. Questo andamento illustra come i picchi siano stati raggiunti nelle serate con momenti particolarmente forti di tensione o svolte narrative.

Prospettive e conclusione

Con la finale alle porte, è probabile che lo share e il numero di spettatori aumentino ulteriormente, come spesso accade per gli appuntamenti conclusivi dei reality. La semifinale del 15 maggio rappresenta una tappa significativa: ha confermato la capacità del format di mantenere attenzione e dialogo sui social e nei talk, e ha stabilito una media di riferimento (circa il 16,5% di share) per valutare l’esito complessivo dell’edizione. L’ultimo appuntamento deciderà il vincitore e offrirà un ulteriore banco di prova per misurare il consenso del pubblico verso il cast e la conduzione.