Francesca Manzini e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un acceso faccia a faccia durante la diretta del GF Vip.

Francesca Manzini ha attaccato Selvaggia Lucarelli, che in seguito ha smentito le sue parole. La tensione al Grande Fratello Vip continua a essere alle stelle.

Francesca Manzini accusa Selvaggia Lucarelli: “Il lavoro retribuiscilo”

Francesca Manzini ha raccontato in diretta di essere stata licenziata da Selvaggia Lucarelli, che ha smentito le sue parole.

“Dieci anni fa l’ho invitata nel mio programma radiofonico, ma non l’ho mai assunta” ha dichiarato Lucarelli in una storia Instagram. Durante la semifinale del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 15 maggio, le due donne si sono confrontate su questa collaborazione avvenuta nel 2016 nel programma m2o Stanza Selvaggia.

L’opinionista ha lanciato alla concorrente qualche frecciata ironica sul misterioso fidanzato e sul principe del Qatar per cui avrebbe lavorato. “Tu non dici bugie? Io sono molto lieta di essere entrata nella tua aneddotica fantastica insieme all’emiro del Qatar e al compagno a Washington. La fregatura è che io al contrario dell’emiro e del fidanzato esisto e quindi ti rispondo” ha dichiarato Selvaggia Lucarelli.

“Abbiamo lavorato in radio insieme. Aneddoti fantasiosi? Ma tu stai fuori! Esistono i miei, non mento. Non ti puoi permettere di dire che non esiste una persona che c’è” ha risposto Francesca Manzini, ma l’opinionista ha ribadito che quelle persone esistono nella sua fantasia. “Querelami pure. Il problema è che io non possiedo una radio. Non era mia la radio e non ti potevo assumere e quindi nemmeno licenziare” ha specificato Selvaggia Lucarelli. Manzini ha aggiunto di non essere mai stata pagata per quella collaborazione. “Mi hai tolto dal programma, a detta di un giornalista che lavorava con noi in quel periodo… Il lavoro retribuiscilo, manco mi avevi pagata, pensa te, che bella persona che sei” ha aggiunto la concorrente.

Francesca Manzini contro Selvaggia Lucarelli: lo sfogo della concorrente

Durante un blocco pubblicitario, Francesca Manzini si è lasciata andare a uno sfogo. “Posso aver sbagliato a usare la parola licenziata, però lei mi ha tolto, non ho detto falsità. Non mi ha mai pagata! Mi ha sfruttata e basta” ha dichiarato Francesca Manzini, convinta delle sue idee. Raimondo Todaro ha cercato di calmarla e di pensare alle parole che dice prima di accusare le persone.

“Non puoi dirle 10 anni dopo che non ti ha pagata. Sei matta, sei pazza come un balcone. Poi ci sei andata 4 volte, se alla prima non ti ha pagata potevi non tornarci. Sono passati 10 anni! Tiri fuori una cosa del genere dopo tutto questo tempo? Tu non ti rendi conto della gravità di quello che dici e che spari in diretta” ha dichiarato il ballerino.