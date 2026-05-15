Cambio nome per la figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: addio a Partenope

La seconda figlia della coppia è registrata all'anagrafe come Beatrice: ecco i motivi pratici e affettivi dietro la scelta dell'ultimo minuto

Negli ultimi giorni il mondo del gossip ha parlato molto della decisione presa da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta al momento della registrazione della loro seconda figlia. Tra i protagonisti nati in tv e cresciuti sui social, questi cambi di rotta attirano particolare attenzione: spesso il pubblico segue ogni dettaglio, dal nome scelto alle spiegazioni dei genitori.

In questo caso la vicenda ha un elemento curioso, perché il nome iniziale previsto è stato cambiato poche ore dopo la nascita, proprio mentre la neonata veniva inserita nel registro anagrafico.

La bambina, seconda figlia della coppia, era stata pensata come Beatrice Partenope Zelletta Paragoni, ma alla fine risulta registrata soltanto come Beatrice.

La scelta ha sorpreso molte persone, anche perché i genitori hanno avuto i classici nove mesi per decidere il nome: decidere al momento della formalità burocratica è sembrato a qualcuno una soluzione improvvisata. La storia, raccontata attraverso dichiarazioni e commenti, invita a riflettere sul valore pratico dei nomi e sull’impatto pubblico delle scelte private di coppie molto seguite.

La decisione comunicata all’anagrafe

Secondo quanto reso noto, la coppia ha rinunciato a ‘Partenope’ perché il nome composto risultava troppo lungo una volta uniti i due cognomi: la formula completa sarebbe stata Beatrice Partenope Zelletta Paragoni. Al momento della registrazione, quindi, è stato eliminato il secondo nome per semplificare la dicitura ufficiale. Natalia ha spiegato che Beatrice è stato suggerito dalla primogenita, mentre Partenope era pensato come un richiamo affettivo, un piccolo omaggio alla loro storia. La scelta finale, pratica e simbolica insieme, è stata motivata come un compromesso tra ricordo e funzionalità.

I motivi pratici e simbolici

Dietro la rinuncia a Partenope ci sono sia ragioni concrete sia elementi emotivi: da un lato la lunghezza del nome e la moltiplicazione dei cognomi possono creare complicazioni amministrative e quotidiane; dall’altro c’era il desiderio di conservare un ricordo significativo per la coppia. La soluzione adottata mantiene il valore affettivo scegliendo un nome semplice e, al tempo stesso, lascia spazio al ricordo privato senza appesantire la forma ufficiale. Questo equilibrio tra praticità e sentimento è spesso al centro delle decisioni di chi diventa genitore sotto i riflettori.

Un precedente noto: il caso di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

La vicenda ricorda situazioni simili tra personaggi che si formarono negli studi televisivi: ad esempio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che hanno dato al loro primogenito il nome ufficiale Domenico Ethan Tartaglione. Per anni il bambino è stato chiamato pubblicamente con il soprannome Dodo, salvo poi vedere i genitori adottare l’uso di Ethan in contesti più formali. Un cambiamento simile ha suscitato curiosità e qualche battuta sui social: i follower si sono divisi tra chi ha trovato il passaggio divertente e chi lo ha definito fonte di possibile confusione per il bambino.

Reazioni sui social

I commenti della rete oscillano tra ironia e comprensione. Alcuni utenti sottolineano il lato tragicomico della scelta dell’ultimo minuto, definendola quasi «trash» per la spettacolarizzazione dell’atto quotidiano di dare un nome, mentre altri difendono il diritto dei genitori a cambiare idea fino all’ultimo momento. Non sono mancati tweet e post che paragonano i due casi e ricordano come, nella sfera pubblica, ogni decisione privata diventi presto materia di discussione e meme.

Il contesto personale e la prospettiva dei genitori

Dietro il clamore mediatico restano elementi di vita reale: la famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ha già una figlia, Ginevra, nata nel 2026, e Natalia ha attraversato un episodio doloroso nel gennaio 2026, quando ha raccontato pubblicamente un aborto spontaneo in un video su TikTok, condividendo dettagli personali per spiegare la propria esperienza. Questi fatti ricordano che le scelte nominali si inseriscono in percorsi emotivi complessi, in cui il desiderio di commemorare, proteggere e semplificare convivono con la pressione del giudizio pubblico.

Cosa lascia questa vicenda

La storia di Beatrice e della rinuncia a Partenope è un esempio di come la genitorialità mediatica si intrecci con pratiche amministrative e gusti personali: da un lato emergono valutazioni pratiche legate al nome e ai cognomi, dall’altro restano gesti affettivi che i genitori porteranno con sé anche senza inserirli nell’atto ufficiale. In definitiva, la scelta conferma che dietro ogni nome c’è una storia, e che la decisione, per quanto commentata dai fan, rimane una questione privata che i genitori hanno il diritto di governare come meglio credono.