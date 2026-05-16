Consumo di uova e rischio di Alzheimer: cosa emerge dalle analisi su oltre 40.000 persone

Negli ultimi anni la ricerca nutrizionale ha rivalutato alimenti una volta demonizzati, e le uova sono tra questi. Un’analisi su quasi 40.000 adulti seguiti per oltre quindici anni ha rilevato che chi consumava circa un uovo al giorno, per almeno cinque giorni alla settimana, presentava una minore incidenza di diagnosi clinica di Alzheimer rispetto a chi ne mangiava poche o nessuna.

I ricercatori sottolineano però che si tratta di un’analisi osservazionale che mostra un’associazione e non prova un nesso causale diretto.

Lo studio ha utilizzato dati di una grande coorte statunitense composta da partecipanti affiliati a una comunità religiosa nota per abitudini salutari, incrociando le informazioni dietetiche con registri sanitari a lungo termine.

All’interno del campione, il gruppo con consumo elevato di uova ha evidenziato una riduzione relativa del rischio, misurata rispetto ai non consumatori, mentre altri livelli di consumo mostravano effetti intermedi. Prima di trarre conclusioni pratiche è dunque utile esaminare risultati, possibili meccanismi biologici e limiti della ricerca.

Risultati principali e numeri chiave

La ricerca ha preso in esame quasi 40.000 soggetti, tutti inclusi in un ampio studio prospettico. Nel corso del follow-up di oltre quindici anni quasi 2.900 persone hanno ricevuto una diagnosi di demenza di tipo Alzheimer. Confrontando gruppi con abitudini alimentari diverse, gli autori hanno riportato che il consumo giornaliero di uova per almeno cinque giorni a settimana era associato a una riduzione approssimativa del 27% del rischio relativo rispetto ai non consumatori. Un consumo moderato, di due-quattro uova settimanali, è risultato associato a una riduzione del 20%.

Analisi di coorte e criteri

Lo studio ha sfruttato questionari alimentari somministrati all’inizio del periodo di osservazione e dati amministrativi per identificare le diagnosi. È importante ricordare che la stima del rischio relativo deriva da confronti tra gruppi con differenti abitudini e non da un intervento sperimentale controllato. Inoltre, la popolazione studiata tende a presentare stili di vita più sani della media, fattore che può influenzare i risultati.

I possibili meccanismi nutrizionali

Gli autori ipotizzano che il collegamento osservato possa essere spiegato da alcuni nutrienti concentrati soprattutto nel tuorlo. In particolare la colina, presente in quantità rilevanti nelle uova, è precursore dell’acetilcolina, un neurotrasmettitore fondamentale per la memoria. Livelli ridotti di acetilcolina sono una caratteristica nota nei cervelli colpiti da Alzheimer, e molti farmaci sintomatici mirano proprio a incrementarne la disponibilità.

Altri composti importanti

Il tuorlo contiene inoltre carotenoidi come luteina e zeaxantina, sostanze che possono attraversare la barriera emato-encefalica e accumularsi nel tessuto cerebrale, contribuendo a ridurre lo stress ossidativo. Anche gli acidi grassi della famiglia degli omega-3 e vitamine del gruppo B, tra cui la B12, sono citati come elementi che sostengono l’integrità delle membrane neuronali e importanti processi metabolici.

Limiti dello studio e implicazioni pratiche

Pur promettenti, i risultati vanno interpretati con cautela. Si tratta di uno studio osservazionale, quindi suscettibile di confondimento da fattori non misurati. Le abitudini alimentari sono state valutate tramite questionario all’inizio del follow-up, senza aggiornamenti successivi, per cui cambiamenti nella dieta nel tempo non sono stati catturati. Inoltre, la coorte è composta da una popolazione con bassi tassi di fumo e consumo moderato di alcool, condizioni che potrebbero limitare la generalizzabilità dei risultati.

Finanziamenti e trasparenza

Infine, gli autori hanno dichiarato che una parte del finanziamento proveniva da enti legati all’industria delle uova, pur precisando l’assenza di interferenze da parte dei finanziatori nella progettazione e nell’analisi. Questo elemento non invalida i dati ma richiede ulteriore trasparenza e repliche indipendenti per confermare l’ipotesi di un effetto protettivo.

In conclusione, il consumo moderato di uova appare associato a una minore incidenza di Alzheimer nella coorte analizzata, con plausibili spiegazioni biologiche legate a colina, luteina, zeaxantina e omega-3. Tuttavia, dato il disegno osservazionale e le caratteristiche del campione, sono necessarie ulteriori ricerche, preferibilmente studi interventistici o repliche in popolazioni diverse, prima di considerare raccomandazioni definitive sul consumo di uova per la prevenzione della demenza.