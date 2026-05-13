Aumenta il peso medio delle persone, gli ascensori sono sempre sicuri? Il rebus

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Aumenta il peso medio delle persone e i vecchi cartelli di sicurezza negli ascensori, con l’indicazione delle persone trasportabili, dovrebbero andare in pensione per far posto a indicazioni più aggiornate. La riduzione dei passeggeri in ascensore è l’inaspettato ‘effetto collaterale’ dell’aumento di sovrappeso e obesità in Europa. Negli ultimi 25 anni, la progettazione di questi utili strumenti non ha presupposto l’aumento ponderale delle persone che li utilizzano, secondo una nuova ricerca presentata al Congresso europeo sull’obesità (Eco) in corso a Istanbul, in cui si raccomanda di tenere conto delle evidenze scientifiche sul fenomeno.

“La mancata attenzione dei produttori di ascensori nell’adattarsi ai crescenti livelli di obesità e dimensioni corporee – spiega Fick Finer, presidente dell’Organizzazione internazionale Sindrome di Prader Willi e già docente di Medicina all’Ucl di Londra – significa che le capacità degli ascensori sono sovrastimate, il che implica che i tempi di viaggio sono probabilmente aumentati e che la sicurezza potrebbe essere compromessa.

Inoltre, può ingenerare stigma il fatto che sia consentito a più persone entrare in un ascensore, rispetto a quanto sarebbe realmente confortevole”.

Modernizzare questi segnali e sistemi è cruciale per mantenere la sicurezza, migliorare le prestazioni e aumentare l’accessibilità, afferma Finer. “Le recenti raccomandazioni per dimensionare gli ascensori in base agli utenti moderni, basate su un’area bidimensionale o di superficie calpestabile, dovrebbero offrire ai passeggeri più spazio personale e comfort, ma non sono collegate alle tendenze secolari dell’obesità o della dimensione/forma del corpo, ed è necessaria una urgente riconsiderazione”, aggiunge.

E’ ancora poco chiaro se l’industria degli ascensori stia rispondendo a queste tendenze. Per saperne di più, Finer ha indagato se la progettazione degli ascensori abbia tenuto il passo con la crescita dell’obesità negli ultimi 5 decenni (1972-2022). I produttori di ascensori sono tenuti a esporre la portata massima e la capacità di passeggeri (ossia il numero massimo di passeggeri che l’ascensore può ospitare). Gli standard industriali definiscono la capacità di passeggeri dividendo il carico massimo di un ascensore per il peso medio di un passeggero. Storicamente, gli standard europei hanno assunto un peso medio di 75 kg per persona. Nel Regno Unito il peso medio degli uomini a metà degli anni ’70 era di 75 kg, mentre il peso medio delle donne era di 65 kg. Oggi questi valori sono rispettivamente di circa 86 kg e 73 kg.

Tra il 2000 e il 2024, Finer ha raccolto un campione di dati da 112 ascensori in Europa occidentale (Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Austria, Finlandia), prodotti da 21 aziende tra il 1970 e il 2024. Per ogni ascensore, le informazioni sull’anno di fabbricazione, la portata massima e il numero massimo di passeggeri sono state ottenute dai cartelli di sicurezza esposti. La portata media per persona (calcolata dividendo la portata massima per il numero massimo di passeggeri) per l’anno di fabbricazione è stata confrontata con il peso medio degli adulti per quell’anno. L’analisi ha rilevato che la portata media per passeggero degli ascensori è aumentata significativamente tra il 1972 e il 2002 (con un ampio intervallo da 55 kg a 91,7 kg) ed era fortemente correlata all’aumento del peso medio della popolazione, suggerendo che i produttori in quel periodo erano reattivi alla crescente prevalenza dell’obesità. Ad esempio, negli anni ’90 le portate individuali degli ascensori sono aumentate a circa 80 kg rispetto alle medie della popolazione di 76 kg. Dopo il 2002, tuttavia, non vi è stato alcun aumento significativo del peso medio presunto degli utenti degli ascensori, quindi, nonostante un peso medio della popolazione di 79 kg, il peso medio presunto è rimasto a 75 kg.



Ciò riflette probabilmente il passaggio dei produttori di ascensori al calcolo delle capacità basato sui requisiti di superficie calpestabile presunta. Tuttavia, Finer osserva che “il passaggio dal peso all’area calpestabile non ha tenuto il passo con le tendenze secolari dell’obesità o della forma del corpo, anche se esistono dati eccellenti sull’aumento della circonferenza media della vita e, quindi, delle dimensioni della forma 2D”. L’autore, in ogni caso, riconosce diverse limitazioni dello studio, inclusa la piccola dimensione del campione e la sua natura descrittiva e la necessità, quindi, di studi più ampi.

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