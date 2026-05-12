Paziente positivo all'hantavirus: cosa sappiamo dopo i controlli sull'Hondius

Un passeggero dell'Hondius è stato isolato a Madrid dopo un test provvisoriamente positivo per hantavirus , mentre autorità italiane ed europee intensificano controlli e sequenziamenti

Negli ultimi giorni è cresciuta l’attenzione sanitaria intorno ai casi legati alla nave da crociera MV Hondius. All’arrivo a Madrid un passeggero spagnolo è risultato positivo a un primo test per hantavirus ed è stato trasferito all’Unità di isolamento dell’ospedale Gomez Ulla. Al momento il risultato è considerato provvisorio in attesa di un secondo accertamento, e il paziente è asintomatico con condizioni generali buone.

Il quadro che emerge mette in evidenza il bilanciamento tra la necessità di informare in modo tempestivo e il principio della massima cautela: le autorità sanitarie mantengono procedure di sorveglianza rafforzata, mentre i laboratori procedono con analisi molecolari e sierologiche per confermare o escludere definitivamente la positività.

Il caso dell’Hondius e l’isolamento a Madrid

Secondo le comunicazioni ufficiali, il passeggero è stato sottoposto a test insieme ad altri connazionali al momento dello sbarco. Per precauzione è stato spostato nella unità di isolamento dell’ospedale Gomez Ulla, dove verranno eseguiti esami ripetuti. Le autorità descrivono il risultato iniziale come positivo in maniera provvisoria, ovvero dipendente dalla conferma tramite ulteriori indagini di laboratorio.

Questa prassi rientra nei protocolli adottati per ridurre qualsiasi rischio di diffusione.

Stato clinico e prospettive diagnostiche

Al momento il paziente non presenta sintomi evidenti e il suo quadro è definito stabile. Gli specialisti sottolineano che la diagnosi definitiva si basa su test molecolari come la PCR nelle prime fasi della malattia e sulla sierologia successivamente, poiché i test possono risultare negativi durante il periodo di incubazione. La procedura prevede ripetizioni degli esami e isolamento fino a chiarimento completo.

Le contromisure in Italia: quarantene e direttive

In Italia il ministero della Salute ha emanato una circolare che invita alla massima cautela ma rassicura sulla bassa probabilità di diffusione nella popolazione generale. Sono stati disposti controlli su casi sospetti e il rafforzamento dell’attività degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) per evitare l’introduzione di casi tramite trasporti internazionali. Per i contatti ad alto rischio è prevista una sorveglianza prolungata e la possibilità di quarantena fiduciaria fino a sei settimane.

Provvedimenti locali e gruppi sotto osservazione

Alcuni marittimi arrivati in Italia sono stati posti in isolamento obbligatorio con disposizioni locali che includono periodi di isolamento fino a 45 giorni, uso di mascherine FFP2 e monitoraggio della temperatura. I tamponi e i prelievi ematici per i contatti ritenuti a rischio sono inviati ai centri di riferimento, tra cui l’Istituto Spallanzani per analisi sierologiche e molecolari.

Scenario internazionale: sequenze genetiche, allerta ECDC e errori procedurali

L’ECDC ha avvertito che, a causa dell’incubazione prolungata e delle incertezze legate ai contatti a bordo, potrebbero emergere ulteriori casi tra ex passeggeri ed equipaggio nelle settimane successive. Il sequenziamento genetico effettuato su un paziente deceduto in Svizzera ha mostrato una corrispondenza del 99% con un ceppo segnalato in Argentina nel 2018, indicando che si tratta di un virus affine ai noti virus Andes e non di una variante del tutto nuova.

In Olanda, invece, il Radboudumc ha ammesso una non corretta applicazione delle procedure di campionamento e di smaltimento delle urine per un paziente ricoverato, motivo per cui una dozzina di operatori sono stati posti in quarantena preventiva. L’episodio è stato presentato come lezione da imparare per evitare ripetizioni e per rafforzare la sicurezza nei reparti.

Infine, sul fronte delle prospettive preventive, rappresentanti dell’industria farmaceutica hanno definito percorribile lo sviluppo di un vaccino contro l’hantavirus, ma allo stato attuale la previsione è che l’epidemia in corso non assumerà dimensioni tali da rendere indispensabile questa soluzione. Allo stesso tempo non mancano critiche politiche sulle tempistiche e sulle scelte di policy degli ultimi mesi, che hanno riacceso il dibattito pubblico sulle misure di salute globale.

La situazione rimane sotto costante monitoraggio: la combinazione di procedure ospedaliere rigorose, testing mirato e tracciamento dei contatti costituisce la barriera principale per evitare una diffusione più ampia. In attesa dei risultati definitivi dei test e dei sequenziamenti, le autorità invitano a mantenere comportamenti prudenti e a seguire le indicazioni ufficiali.