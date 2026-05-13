La cerimonia in occasione della Giornata internazionale dedicata alla professione infermieristica ha assunto un tono solenne quando il presidente della Repubblica ha voluto partecipare di persona, riconoscendo pubblicamente il contributo del personale sanitario. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha descritto gli infermieri come un vero «esercito del bene», sottolineando il valore morale e civile del loro lavoro quotidiano.

Ha inoltre condannato ogni tentativo di minimizzare la gravità della pandemia, ricordando che la memoria di quei giorni difficili non può essere sminuita né ridotta a una semplice influenza.

Un riconoscimento che guarda anche ai rischi

Il discorso presidenziale non si è limitato agli elogi: al centro è rimasta la preoccupazione per la carenza di personale e per i rischi legati a politiche che potrebbero aumentare le disuguaglianze.

Mattarella ha richiamato il principio costituzionale del diritto alla salute come fondamento della democrazia, ammonendo che l’eventuale attuazione dell’autonomia differenziata potrebbe produrre servizi sanitari disomogenei tra territori. In questo contesto ha ribadito che la solidarietà e l’universalità della cura non possono diventare eccezioni ma devono restare regole stabili per il sistema.

La memoria della pandemia e la lotta al negazionismo

Nel richiamo alla stagione della Covid il presidente ha posto l’accento sugli sforzi e sui sacrifici sostenuti dal personale sanitario, ricordando le perdite subite anche tra gli operatori. Ha messo in guardia contro il negazionismo e le teorie antiscientifiche che, secondo lui, rischiano di offuscare la realtà di quei mesi e di indebolire la fiducia nelle misure di salute pubblica come la vaccinazione di massa. Il messaggio è chiaro: memoria e scienza sono indispensabili per prepararsi a future emergenze.

Numeri, carenze e fuga dei giovani

Le parole di Mattarella si sono intrecciate con i dati e le preoccupazioni emersi dai rappresentanti della categoria: in Italia il numero degli infermieri è considerevole ma resta insufficiente rispetto ai bisogni, con un gap stimato in decine di migliaia di unità. A fianco della difficoltà di organico si segnala la tendenza alla mobilità verso l’estero e la richiesta di un riconoscimento economico e professionale più adeguato. I sindacati e la Fnopi hanno ricordato come la valorizzazione passi anche per migliori condizioni contrattuali e per un trattamento salariale che riduca il divario rispetto ai colleghi europei.

Strategie per trattenere competenze e motivazione

Per contrastare la fuga dei giovani sono state avanzate proposte concrete: percorsi di carriera chiari, avanzamenti retributivi legati alla specializzazione, e ambienti di lavoro più sani e sostenibili. La presidente della Federazione nazionale degli Ordini degli Infermieri ha ricordato l’importanza di trasformare la professione in una carriera attrattiva, capace di offrire sia stabilità che percorsi formativi avanzati. Sul tavolo anche misure per migliorare la prossimità assistenziale e potenziare i servizi territoriali.

Formazione specialistica e innovazione del servizio sanitario

Negli ultimi anni la formazione infermieristica ha compiuto passi significativi: l’evoluzione da ruolo ausiliario a disciplina accademica ha favorito l’introduzione di percorsi post-laurea e dottorati. Recenti decreti hanno istituito tre nuovi indirizzi magistrali in Cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, Cure neonatali e pediatriche e Cure intensive e nell’emergenza, che rispondono alla necessità di competenze sempre più specialistiche per affrontare esigenze cliniche complesse e contesti emergenziali.

Verso un sistema più centrato sulla persona

Il ministro della Salute ha ribadito che l’obiettivo è riorganizzare il sistema in modo da mettere al centro la persona e la continuità delle cure, valorizzando il ruolo degli infermieri non solo nell’assistenza diretta ma anche nella prevenzione, nell’educazione sanitaria e nella gestione dei percorsi. Le rassicurazioni ministeriali hanno incluso interventi per rafforzare l’assistenza territoriale e per offrire strumenti che incrementino la qualificazione professionale, contrastando così l’attrazione dell’estero sulle eccellenze formate in Italia.

La chiusura dell’incontro è stata un invito all’azione: elogiare non basta se non seguono scelte politiche e investimenti mirati. La Repubblica, ha detto il presidente, è grata a chi si prende cura degli altri, ma reclama anche soluzioni concrete per la retention del personale, per la giusta remunerazione e per una sanità più equa tra territori. In definitiva, il messaggio porta a casa un invito alla responsabilità collettiva: tutelare chi cura significa proteggere la qualità della vita di tutti.