Rimpasto al Ministero della Cultura: via Merlino e Proietti dopo la vicenda Regeni

Il ministro Alessandro Giuli ha deciso un rimpasto interno: revoche per Emanuele Merlino ed Elena Proietti legate al caso del documentario su Giulio Regeni e ad altre tensioni interne

Il ministero della Cultura si trova di nuovo al centro dell’attenzione dopo una serie di decisioni che hanno inciso sull’assetto dello staff ministeriale. Il ministro Alessandro Giuli è stato ricevuto a Palazzo Chigi ed è stato registrato in arrivo attorno alle 15.15, pochi minuti prima della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

In seguito a quella visita l’esecutivo ha visto l’avvio di decreti di revoca che hanno interessato due figure di vertice della segreteria del Ministero.

Le revoche hanno colpito Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. Il provvedimento assume rilievo anche per i collegamenti politici: a Merlino viene attribuito un rapporto di fiducia con il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, mentre Proietti è nota per il suo passato come assessora di Fratelli d’Italia a Terni.

Il cambiamento interno accade in una fase già segnata da polemiche su più fronti nel mondo della cultura.

Le revoche e i protagonisti

Il provvedimento amministrativo prevede la revoca degli incarichi con decreti formali che, secondo le ricostruzioni stampa, sono già stati predisposti. Revoca qui indica la cancellazione degli incarichi fiduciari del ministro, con effetti immediati sull’assetto operativo della segreteria.

Merlino, figura ritenuta di peso interno, è al centro della vicenda per il ruolo che avrebbe avuto nella gestione di pratiche sensibili; Proietti, invece, è stata messa in discussione anche per comportamenti legati a missioni estere del ministro.

Motivazioni e contestazioni

Per Merlino la contestazione principale riguarda la gestione di una pratica specifica: la negazione dei fondi a un documentario dedicato a Giulio Regeni, intitolato nel circuito produttivo come opera di Simone Manetti. Il ministro Giuli ha giudicato la vicenda «inaccettabile», sostenendo che non ci sarebbe stata adeguata vigilanza su un dossier particolarmente sensibile. Per Proietti, la critica mossa dai ricostruzioni è di natura più pratica: la mancata presenza a una missione del ministro a New York, un episodio interpretato come mancanza di affidabilità sul fronte organizzativo.

Ripercussioni politiche

Il rimpasto interno ha subito assunto connotati politici, perché riguarda ruoli vicini alla linea di comando e ai rapporti con Palazzo Chigi. Dal fronte di governo si è tentato di smorzare la portata politica della scelta: il ministro Francesco Lollobrigida, capodelegazione di Fratelli d’Italia, ha parlato di normali avvicendamenti, sottolineando che gli incarichi fiduciari devono rispecchiare la piena sintonia con il titolare del dicastero. Dall’opposizione, invece, si legge la vicenda come sintomo di tensioni interne alla maggioranza.

Reazioni dall’opposizione e dalle istituzioni

Il deputato Sandro Ruotolo del Partito Democratico ha interpretato il provvedimento come indice di conflitti interni, parlando di «guerre tra correnti» e di regolamenti di conti. Nel frattempo al Ministero della Cultura non sono arrivati commenti ufficiali oltre alle note istituzionali, mentre sui media si registrano collegamenti con altre controversie degli ultimi tempi, come i dibattiti attorno al Teatro La Fenice, alla Biennale e ad alcune nomine nel settore dello spettacolo, a sottolineare come l’ecosistema culturale sia attraversato da criticità amministrative e politiche.

Prospettive e possibili sviluppi

Con la revoca di due figure chiave si apre una fase di ricomposizione interna: il ministro potrebbe procedere a una sostituzione mirata degli incarichi oppure riprogettare l’organizzazione della segreteria per rafforzare il controllo su pratiche delicate. Giuli ha inoltre lasciato intendere pubblicamente la disponibilità a trovare «altre forme di sostegno» per il documentario su Regeni, indicando la possibilità di canali alternativi di finanziamento o supporto istituzionale. Questo passaggio rimette al centro la questione della trasparenza nelle decisioni di finanziamento culturale.

Il cambio di personale al Ministero mantiene così viva la discussione su come vengono prese le decisioni in aree sensibili e su quali criteri debbano guidare la fiducia politica. Resta da vedere se il rimpasto calmerà le tensioni oppure le trasferirà su altri fronti, mentre il governo cerca di mantenere equilibrio tra esigenze amministrative e pressioni politiche interne alla coalizione.