Sanzioni Ue ai coloni violenti e a Hamas: cosa cambia nei rapporti con Israele

L'Ue ha trovato un'intesa per sanzionare i coloni violenti e membri di Hamas, una decisione che ha riaperto il confronto diplomatico con Israele e rilanciato il dibattito sul commercio dai territori occupati

Il 11 maggio 2026 l’Unione europea ha compiuto un passo politico significativo approvando misure restrittive rivolte ai coloni violenti in Cisgiordania e a esponenti di Hamas. La decisione, maturata dopo mesi di discussione, è stata possibile anche per il venir meno del veto di alcuni Stati membri, un elemento che ha sbloccato l’iter decisionale.

A Bruxelles i ministri degli Esteri hanno accolto la misura come una risposta alle escalation di violenza contro i civili palestinesi, mentre il contesto più ampio resta quello delle tensioni prolungate tra israeliani e palestinesi.

Le ragioni e la dinamica della decisione

Secondo l’Alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, le sanzioni rappresentano una reazione all’aumento dell’estremismo e della violenza nelle aree occupate.

Allo stesso tempo, è stata avviata la discussione su misure commerciali che potrebbero limitare l’importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti. La proposta congiunta di Francia e Svezia mira a esplorare strumenti come dazi o licenze per le merci che arrivano dalle colonie, ma per passare servono valutazioni giuridiche e una proposta formale della Commissione europea, oltre a maggioranze qualificate nei passaggi successivi.

Il ruolo degli Stati membri e il voto

Dietro l’accordo ha pesato lo spostamento di posizioni interne all’Unione: il ritiro di un veto da parte dell’Ungheria, dopo il cambio di governo, ha consentito ai Ventisette di procedere. Il ministro italiano degli Esteri, Antonio Tajani, ha definito la mossa «un passo importante», mentre diversi Paesi hanno sostenuto che un’azione comune è necessaria per evitare che atti di violenza restino impuniti. Tuttavia, alcune proposte richiedono l’unanimità o una maggioranza qualificata e la stessa Kallas ha ammesso che non tutte le opzioni hanno al momento il sostegno necessario.

La reazione di Israele

La risposta di Tel Aviv è stata immediata e netta: il governo israeliano ha bollato le misure come inaccettabili e ha accusato l’Unione di un giudizio distorto. Il premier Benyamin Netanyahu ha contestato che l’Ue abbia equiparato cittadini israeliani a terroristi, parlando di un «fallimento morale» nella gestione della vicenda, mentre il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha definito la scelta arbitraria e politicamente motivata. Le autorità israeliane hanno inoltre rivendicato il diritto degli ebrei a stabilirsi nelle aree che chiamano Giudea e Samaria, opponendosi a qualsiasi forma di sanzione contro civili.

Impatti diplomatici e possibili conseguenze

Lo scontro rischia di inasprire i rapporti fra UE e Israele, con possibili ripercussioni su cooperazioni bilaterali e dialoghi politici. Tel Aviv ha escluso di accettare senza riserva le misure e potrebbe rispondere con iniziative diplomatiche o comunicative per delegittimare la decisione europea. Allo stesso tempo, la scelta dell’Ue potrebbe rafforzare la pressione internazionale sulle politiche degli insediamenti e riaprire il confronto su come trattare prodotti e attività economiche provenienti dai territori occupati.

Il quadro politico interno e le proposte escluse

La prima bozza presentata a settembre 2026 includeva nomi di esponenti politici israeliani ritenuti responsabili di istigazione e violenze, ma per raggiungere un’intesa iniziale alcuni nominativi sono stati ritirati dalla lista. In particolare, erano stati citati due ministri considerati controversi, la cui esclusione è servita a ottenere il consenso minimo necessario. Questo compromesso mostra come le sanzioni siano il frutto di equilibri politici interni all’Unione tanto quanto di valutazioni sui diritti umani e la sicurezza.

Prossimi passi e scenari possibili

Ora la palla passa alla Commissione europea per analizzare la fattibilità di restrizioni commerciali e redigere proposte concrete. Se verranno presentate misure sui prodotti degli insediamenti, sarà cruciale stabilire le basi giuridiche e capire se servirà l’unanimità o basterà una maggioranza qualificata per l’approvazione. Nel frattempo, la tensione diplomatica rimane alta e il dibattito pubblico su responsabilità e sicurezza nelle aree occupate è destinato a proseguire.