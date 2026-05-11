Blocco negoziale tra Usa e Iran spinge il Brent oltre i 104 dollari

La trattativa tra Stati Uniti e Iran sembra arenata: la replica iraniana chiede la fine del blocco navale e la rimozione delle sanzioni, mentre la Casa Bianca la definisce inaccettabile; i mercati tornano a temere il rischio per lo Stretto di Hormuz

La trattativa per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran ha subito un nuovo arresto, con ripercussioni immediate sui mercati energetici e sulle rotte marittime del Golfo. Dopo una proposta avanzata da Washington e una successiva replica di Teheran inoltrata tramite canali mediatori, il presidente degli Stati Uniti ha bollato la Risposta iraniana come totalmente inaccettabile, provocando un innalzamento del prezzo del Brent sopra la soglia dei 104 dollari al barile.

In parallelo, il traffico nello Stretto di Hormuz resta fortemente ridotto, aumentando l’incertezza sulle forniture globali di petrolio e sul costo dell’energia.

Oltre all’impatto economico, la fase negoziale è accompagnata da episodi militari e atti di sicurezza: emirati del Golfo segnalano droni intercettati, e varie nazioni hanno dichiarato di aver respinto intrusioni aeree o marittime.

In ambito interno iraniano è stata comunicata l’esecuzione di un uomo accusato di spionaggio a favore di servizi stranieri, mentre atti di guerra e raid in Libano continuano a alimentare timori di un allargamento del conflitto. A livello diplomatico, ministri degli esteri europei si sono riuniti per valutare la situazione, e il presidente americano ha in programma incontri con leader internazionali per discutere la crisi.

Le proposte a confronto e il nodo delle condizioni

La controproposta di Teheran comprende la richiesta di cessazione del blocco navale, la rimozione delle sanzioni internazionali, il rilascio di fondi congelati e il riconoscimento di prerogative iraniane in materia di politica estera e controllo del proprio programma nucleare. Queste richieste sono state presentate come condizioni non negoziabili per un accordo di pace che, secondo Teheran, deve includere la fine delle ostilità su tutti i fronti, in particolare nel Libano. Washington, dal canto suo, ha ribadito un red line molto netto sull’obiettivo di impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari, giudicando la replica iraniana insufficiente rispetto agli impegni chiesti dagli Usa.

La posizione di Washington e degli alleati

Da parte statunitense è emersa la volontà di mantenere una linea dura sui punti considerati strategici: il controllo sul programma nucleare iraniano e la sicurezza delle rotte marittime. Funzionari Usa hanno sottolineato che l’offerta presentata conteneva limiti precisi e che la risposta di Teheran non li soddisfa, definendola inaccettabile. Nel frattempo, leader alleati discutono possibili misure di sostegno e modalità per gestire la pressione economica derivante dall’interruzione parziale dei flussi energetici. La cooperazione militare e la fornitura di aiuti difensivi rimangono temi caldi anche per Paesi vicini come Israele, dove il dibattito pubblico si intreccia alle scelte politiche di finanziamento e sicurezza.

La risposta di Teheran e i rischi di escalation

Teheran ha impostato la sua controproposta su richieste che puntano a ristabilire la propria sovranità nella regione e a ottenere riparazioni per i danni subiti, oltre alla revoca delle sanzioni. Il governo iraniano ha inoltre posto l’accento sulla necessità di porre fine alle operazioni militari su più fronti, richiesta che include il cessate il fuoco in Libano. In questo contesto, dichiarazioni di esponenti militari iraniani hanno messo in guardia i Paesi che applicano misure punitive, avvertendo di possibili problemi per le navi che transiteranno nello Stretto. L’arresto e l’esecuzione di un presunto spia condensa, sul piano interno, la tensione tra esigenze di sicurezza e diritti giudiziari.

Effetti economici e dinamiche dei mercati

Il mercato petrolifero ha reagito immediatamente: il Brent è salito oltre i 104 dollari al barile, spinto dalla prospettiva che lo Stretto di Hormuz resti parzialmente chiuso e che i flussi commerciali restino ridotti. I dati di transito mostrano che poche petroliere lasciano la zona (alcune con i transponder spenti per timore di attacchi), aumentando il premio di rischio sui contratti energetici. Sul fronte valutario, il dollaro si è rafforzato per domanda di rifugio, mentre l’oro ha mostrato una flessione in assenza di una chiara prospettiva di de-escalation che, paradossalmente, alimenta aspettative di tassi più elevati a lungo termine.

Cosa osservare nelle prossime fasi

Nei giorni a venire saranno determinanti alcuni indicatori: l’effettiva apertura o meno dello Stretto di Hormuz, gli sviluppi nei negoziati mediati da Paesi terzi, la continuità degli attacchi in Libano e la risposta diplomatica di attori come la Unione Europea e la Cina. Monitorare il transito delle navi cisterna, l’andamento dei prezzi del petrolio e le dichiarazioni ufficiali di Washington e Teheran permetterà di valutare se la crisi resterà su un piano diplomatico o se sfocerà in nuove escalation. Parallelamente, la salute e la situazione legale di figure come la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi rimangono segnali importanti delle tensioni interne in Iran e della pressione internazionale sui diritti umani.