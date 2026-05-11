Costituzione: Gentiloni Silveri (La Sapienza), 'Dalla Costituente un'eredità ancora attuale per le

“Il rischio degli anniversari è quello di trasformarsi in una ritualità. Invece il significato del 2 giugno nella nostra storia ci offre ancora oggi strumenti utili per comprendere la realtà del Paese. Quel momento storico lontano può ancora darci stimoli e strumenti per leggere il presente”. Queste le parole di Umberto Gentiloni Silveri, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, durante l’incontro all’Archivio Storico del Palazzo del Quirinale dedicato all’80° anniversario della Repubblica italiana, con la partecipazione della Fondazione Lottomatica.
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