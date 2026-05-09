Bollati: "Il mare è comunità e comunione, felice del premio a Pagine d'aMare'"

''Il mare crea una mare non è solo il mare, la scienza, gli organismi che sono alla base della vita nel mare e della vita sul pianeta più in generale, ma è un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire e crea una...

”Il mare crea una mare non è solo il mare, la scienza, gli organismi che sono alla base della vita nel mare e della vita sul pianeta più in generale, ma è un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire e crea una comunità globale e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plankton che è la base della vita, è l’elemento fondamentale della rete alimentare e non solo della rete trofica”.

Lo ha detto Giorgia Bollati, vincitrice per la sezione Saggistica del Premio ‘Pagine d’aMare’ con ‘I vagabondi del mare” di Giorgia Bollati (Codice Edizioni),

https://www.youtube.com/watch?v=vOsDfVklq6Y