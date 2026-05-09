Rival (Cirad): “Progetto Trails per integrazione sostenibile tra foreste e palma da olio”

“Il progetto Trails in Malesia è un progetto agroforestale, ovvero un'integrazione tra foresta e agricoltura. Abbiamo piantato 37 ettari di foresta mista, combinando quindi la vegetazione forestale con la palma da olio. Valuteremo la capacità di rigenerazione di questa foresta. L'obiettivo del p...

“Il progetto Trails in Malesia è un progetto agroforestale, ovvero un’integrazione tra foresta e agricoltura. Abbiamo piantato 37 ettari di foresta mista, combinando quindi la vegetazione forestale con la palma da olio. Valuteremo la capacità di rigenerazione di questa foresta. L’obiettivo del progetto è quindi valutare la fattibilità dell’agroforestazione come alternativa al disboscamento e alla successiva riforestazione”.

Lo ha dichiarato il prof. Alain Rival di Cirad – Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement e coordinatore del progetto Trails, in occasione dell’Eiis Summit in corso a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=8VQO5j6lyt8