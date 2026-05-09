Un uomo di 35 anni è stato ucciso a coltellate a Taranto, in strada. Inutile la corsa in ospedale.

Un terribile delitto si è consumato a Taranto, questa mattina, sabato 9 maggio 2026. Un uomo è stato brutalmente ucciso a coltellate in strada, in piazza Fontana.

Omicidio a Taranto: uomo di 35 anni accoltellato in strada

Nella mattinata di oggi, sabato 9 maggio 2026, si è consumato un terribile omicidio a Taranto. Un uomo di 35 anni è stato ucciso a coltellate per strada, in piazza Fontana.

La vittima, originaria del Mali, è stata assalita e accoltellata probabilmente durante una lite.

La polizia sta indagando su quando accaduto all’alba di questa mattina in pizza Fontana a Taranto. Si presume che sia scoppiato un acceso litigio che sia culminato con l’aggressione mortale.

Omicidio a Taranto, uomo ucciso a coltellate: cos’è successo

Un uomo di 35 anni, originario del Mali, regolare sul territorio nazionale e incensurato, è stato ucciso a coltellate. Il 35enne è stato trovato in fin di vita questa mattina, 9 maggio, in strada, in piazza Fontana, a Taranto Vecchia.

L’uomo è stato raggiunto da numerosi colpi di coltello. Lo hanno subito trasportato d’urgenza in ospedale ma è morto a causa delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Squadra mobile della polizia, guidate dal dirigente Antonio Serpico. Le indagini sono partite e al vaglio ci sono le telecamere situate nella piazza, per ricostruire la dinamica dell’omicidio.