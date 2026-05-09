Un 16enne di Palermo ha ucciso un uomo e poi si è costituito, raccontando di essere stato molestato.

Un terribile omicidio si è consumato a Palermo, nel Villaggio Santa Rosalia. Un 16enne ha ucciso un uomo con un oggetto pesante e poi si è costituito.

Palermo, 16enne uccide un uomo e si costituisce: le indagini

Terribile omicidio a Palermo, nel Villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di soli 16 anni ha ucciso un uomo che dovrebbe avere intorno ai 50 anni.

Il delitto si è consumato nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, nell’abitazione della vittima. Il ragazzo avrebbe fracassato la testa dell’uomo usando un oggetto pesante. Intorno a mezzanotte si è poi recato in questura per costituirsi e raccontare quanto accaduto.

Al momento sono in corso le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna, per cercare di ricostruire con precisione ogni dettaglio della dinamica dei fatti.

Sul posto è presente la polizia scientifica per tutti i rilevamenti del caso.

16enne uccide un uomo e si costituisce: “Mi molestava”

Il giovane è andato in questura ha costituirsi e ha raccontato quello che è accaduto nell’abitazione della vittima. Secondo la sua versione, come riportato da La Sicilia, l’uomo avrebbe tentato delle avance sessuali nei suoi confronti.

Non era la prima volta che accadeva, era una cosa frequente.

L’uomo, al momento del delitto, ha molestato il giovane, che era il suo vicino di casa. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite, quando il 16enne avrebbe raccolto un oggetto pesante da scaraventargli sulla testa per difendersi dalle molestie. Questa è la versione del ragazzo, su cui stanno indagando.