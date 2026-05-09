Il GF VIP è sempre una fucina di sorprese, basta davvero poco per rompere gli equilibri della diretta e regalare dei momenti che passano alla storia complice l’eco mediatico regalato dai social ed anche l’ultima puntata andata in onda in diretta ha avuto i suoi momenti di picco, tra cui uno davvero particolare.

GF Vip, il ruolo di Ilary Blasi, non solo padrona di casa

Ilary Blasi è al timone del GF VIP è succeduta ad Alfonso Signorini che dopo il caso Corona ha deciso di mollare il suo ruolo e Mediaset ha scelto Blasi come ritorno alle origini.

L’ex letterina è capace di intrattenere il pubblico nei momenti di pausa e di fare le domande giuste per gli opinionisti e di interrogare gli inquilini della casa che quando lei prende il microfono hanno sempre un po’ di paura.

Il suo essere tranquilla nel gestire gli inquilini rende la diretta piacevole da guardare nonostante duri tantissimo, complici gli intervalli pubblicitari ed il suo modo di fare “alla mano” abbatte la barriera tv-salotto rendendo tutti partecipi dello show.

L’ospite inatteso si prende la scena, inquilini spiazzati

Ilary Blasi dopo aver risolto il litigio tra Francesca Manzini ed Adriana Volpe è rimasta colpita dall’ingresso di un ospite inatteso in studio.

Un momento vero della diretta, senza alcuno script che è stato apprezzato da tutti.

L’ospite inatteso era una mosca che stava volando per lo studio. Ilary ha subito allertato i concorrenti – “No vabbè… guardate… una mosca… una mosca qua…” – Gli ospiti e il pubblico in studio sono scoppiati in una fragorosa risata.

Lei ha seguito i movimenti della mosca – “Dove va la mosca” ha commentato, come riporta CaffeinaMagazine.it e dopo aver terminato il siparietto ha lanciato la pubblicità.

Un momento che sui social è stato commentato da tantissimi fan del programma, uno stacchetto destinato a rimanere nella storia del GF VIP 2026.