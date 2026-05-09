Chi succede a Mara Venier? Matano evita dichiarazioni e pensa a La Vita in Diretta

La chiusura di un’altra stagione televisiva riaccende ogni anno il dibattito su chi possa prendere il posto di Mara Venier a Domenica In. Negli ultimi mesi la conduttrice ha lasciato intendere in interviste che potrebbe non tornare, alimentando un dibattito che da tempo accompagna il programma. In parallelo sono circolati nomi e ipotesi, con testate che hanno anticipato possibili scenari; nonostante ciò non è arrivata una conferma formale dalla diretta interessata né da viale Mazzini.

In questo contesto il tema della successione resta aperto, tra rispetto per la figura storica e la curiosità del pubblico sul futuro della domenica pomeriggio.

Al centro delle speculazioni è finito anche Alberto Matano, volto molto noto dell’accesso pomeridiano grazie a La Vita in Diretta. Intervistato da un settimanale, il conduttore ha invitato a non alimentare i cosiddetti fanta-avvicendamenti mentre la professionista è ancora alla guida del programma, sottolineando l’assenza di un annuncio ufficiale.

Allo stesso tempo ha spiegato di essere concentrato sui propri progetti editoriali e di avere idee per rinnovare il suo spazio in onda, evitando per ora di trasformare le ipotesi in dichiarazioni definitive.

Situazione attuale e motivi dei rumor

La possibile uscita di scena di Mara Venier non è una novità per il pubblico: negli anni passati l’annuncio di un addio è stato spesso seguito da un ritorno.

Stavolta, tuttavia, l’intervista rilasciata a Luca Argentero e alcune tensioni riportate dai retroscena hanno reso la questione più credibile. Fonti editoriali avevano anticipato l’ipotesi di una sua ultima edizione, mentre dietro le quinte si è parlato di incomprensioni con colleghi che hanno alimentato discussioni e voci di corridoio. Rimane fondamentale ricordare che, fino a un comunicato ufficiale, ogni scenario è solo ipotetico e soggetto a cambi di programma.

Perché i nomi si moltiplicano

I palinsesti e la visibilità del ruolo spiegano il rapido proliferare delle candidature: sostituire la padrona di casa di un contenitore così seguito significa incidere sulla programmazione e sull’immagine della rete. In questo quadro ogni giornalista o insider identifica possibili sostituti, e spesso emergono anche accordi di agenzie e candidature ‘spinte’ dalle stesse strutture professionali. L’effetto è una lista di nomi che corrono veloce sui social e nelle newsletter, trasformando in notizia quella che inizialmente è solo una proposta di lavoro o una ipotesi di casting.

La posizione di Alberto Matano

Matano ha scelto un messaggio pacato e rispettoso: evitare di associare il proprio nome a un ruolo che non è stato ancora ufficialmente lasciato da una collega con cui ha rapporti personali e professionali. Ha ribadito che non risulta alcun annuncio formale da parte di Mara e ha sottolineato la preferenza per un approccio non strumentale alle notizie di palinsesto. Dalla sua dichiarazione emerge la volontà di tenere separata la dimensione mediatica dalle decisioni aziendali, oltre a mostrare attenzione per il lavoro e la storia di chi attualmente conduce il programma.

I progetti per La Vita in Diretta

Parallelamente, Matano ha spiegato che il suo sguardo è rivolto al futuro del proprio programma: intende rinnovare contenuti, cercare nuovi talenti e rafforzare l’attività degli inviati, con l’obiettivo di sperimentare nuovi formati. Ha ricordato l’importanza dei risultati ottenuti in termini di ascolti e la responsabilità di trasformare quel successo in proposte originali per il pubblico. Questa strategia di consolidamento e innovazione lascia intendere che qualsiasi ipotesi di trasferimento non è all’ordine del giorno, almeno secondo quanto dichiarato dal conduttore.

Ipotesi di conduzione e scenari futuri

Fra le ipotesi più chiacchierate è emersa anche quella di una conduzione a due, con Alberto Matano affiancato da Andrea Delogu, nome tornato alla ribalta dopo esperienze recenti in prime time. Alcune newsletter specializzate e agenzie di stampa hanno rilanciato questa coppia come possibile soluzione ‘di transizione’ per mantenere quota di pubblico e introdurre elementi di novità. Tuttavia la proposta, anche se ripresa dalla stampa, non trova al momento conferme ufficiali né da parte dei manager Rai né dagli interessati, che preferiscono valutare senza precipitazioni.

Cosa può aspettarsi il pubblico

Per gli spettatori il passaggio, se confermato, sarà un momento di confronto tra continuità e cambiamento: da una parte la memoria affettiva legata a una figura storica, dall’altra la necessità di aggiornare linguaggi e formule televisive. Indipendentemente dall’esito, la transizione sarà seguita con attenzione dai telespettatori e dai giornali di settore, mentre la rete dovrà scegliere quanto puntare su nomi consolidati o su nuove proposte editoriali per mantenere gli ascolti e rinnovare l’offerta della domenica pomeriggio.