Hayden Panettiere e il coming out "Sono bisessuale": la confessione arrivata ...

Hayden Panettiere e il coming out "Sono bisessuale": la confessione arrivata ...

Dopo anni di silenzi, Hayden Panettiere parla apertamente della sua vita e racconta anche cosa abbia significato per lei scoprirsi bisessuale sotto la pressione continua di Hollywood.

Una confessione arrivata quasi sottovoce. Poi diventata quasi virale, nel giro di poche ore.

Quando Hayden Panettiere parla della sua vita bisessuale e rompe il silenzio

Per anni il pubblico l’ha vista sorridere sui red carpet, nelle serie tv, nelle interviste preparate al millimetro. La ragazza perfetta di Hollywood. O almeno così doveva sembrare.

Adesso invece Hayden Panettiere ha deciso di raccontare altro. Molto altro.

L’attrice, oggi 36enne, ha fatto coming out dichiarandosi bisessuale in una lunga intervista concessa a Us Weekly e ripresa da diverse testate internazionali. Tra queste People, Variety, E! News e The Cut.

La rivelazione arriva alla vigilia dell’uscita della sua autobiografia, This Is Me: A Reckoning.

Un libro che, da quanto emerge, non parla solo della sessualità ma anche di dipendenze, relazioni tossiche, dolore familiare e depressione post partum. Un racconto duro. A tratti quasi scomposto.

“Meglio tardi che mai”, ha detto l’attrice spiegando quanto sia stato difficile esporsi pubblicamente. Non tanto per paura personale. O almeno non solo.

Piuttosto per quel sistema attorno alle giovani star che pretende perfezione assoluta. Nessuna sbavatura. Nessuna deviazione dalla narrazione costruita dagli studios e dagli agenti.

Secondo quanto riportato da InStyle, Hayden Panettiere avrebbe ammesso di essersi sentita costretta, fin da giovanissima, a mantenere un’immagine “perfetta”. Una pressione continua. Hollywood addosso. Le aspettative. I fotografi. E quella paura di sembrare “una moda del momento” parlando apertamente della propria identità.

E poi ci sono dettagli piccoli. Quasi laterali. Ma che fanno capire il peso di certi silenzi. Panettiere racconta di aver avuto relazioni con donne, ma di non essersi mai lasciata andare fino in fondo sentimentalmente. Troppa esposizione mediatica. Troppo rischio. “Scary”, spaventoso. Così viene descritto quel periodo in alcune anticipazioni pubblicate da Page Six.

Hayden Panettiere e il coming out, “Sono bisessuale”, tra memoir e ferite ancora aperte

La notizia del coming out ha inevitabilmente riportato sotto i riflettori anche il passato dell’attrice. E non solo quello artistico.

Negli ultimi anni Hayden Panettiere aveva già parlato pubblicamente delle sue dipendenze e della depressione post partum vissuta dopo la nascita della figlia. Temi delicati. Pesanti. Ogni volta affrontati con un tono molto diretto, quasi ruvido.

Nel memoir, però, ci sarebbe spazio anche per il racconto della relazione abusiva con l’ex compagno Brian Hickerson. Un capitolo che lei stessa ha definito “brutale” nell’intervista ripresa da Entertainment Weekly.

E forse è proprio questo il punto. La sensazione è che il coming out non sia stato costruito come un’operazione d’immagine. Anzi. Sembra quasi il contrario. Una liberazione tardiva, imperfetta, persino dolorosa.

Sui social la reazione è stata immediata. Migliaia di commenti, discussioni, messaggi di sostegno. Alcuni utenti hanno ricordato quanto l’attrice sia stata esposta mediaticamente fin dall’adolescenza. Altri hanno parlato di “pressione impossibile” per le giovani star cresciute davanti alle telecamere.

C’è anche chi ha notato un dettaglio curioso. Hayden Panettiere non ha usato grandi slogan. Nessun discorso manifesto. Solo parole semplici. Dirette. Quasi trattenute.

Ed è forse proprio questo che ha colpito più di tutto.