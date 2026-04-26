Dopo il tentato attentato a Trump, Giorgia Meloni e altri leader internazionali condannano l’accaduto e richiamano alla difesa dei valori democratici e del confronto civile.

È successo durante la cena di gala dei corrispondenti alla Casa Bianca, al Washington Hill Hotel. Un evento istituzionale, pubblico, quasi rituale. Tra i presenti anche il presidente Donald Trump, insieme agli ospiti e alla stampa. Poi il tentato attentato a Donald Trump.

Washington, tentato attentato a rump: spari alla cena le reazioni immediate, da Giorgia Meloni in poi

Secondo quanto emerso, si è trattato di quello che molti hanno definito subito un episodio di violenza politica. Un tentato attentato, sì. Ma senza conseguenze dirette per il presidente: Trump, la first lady Melania e gli altri presenti sono rimasti illesi. Un dettaglio che pesa. E molto.

Le reazioni arrivano quasi in tempo reale.

Una dopo l’altra. Da più parti.

Tra le prime, quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che su X scrive: “Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie. Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell’informazione”. Parole nette. Senza giri.

Meloni esprime solidarietà a Trump, alla first lady, al vicepresidente Vance e a tutti i presenti.

Un messaggio che si inserisce in un coro più ampio. Internazionale.

E intanto, fuori dalla sala, la situazione viene messa sotto controllo. Il Secret Service interviene. Rapido. Decisivo. Un agente rimane ferito, ma evita il peggio. Questo è il punto.

clima politico e condanne dopo il tentato attentato trump giorgia meloni: le voci dal mondo

Oltre alla premier Giorgia Meloni Il ministro degli Esteri Antonio Tajani parla di “dovere di calmare il clima del dibattito politico”. Anche lui su X. Anche lui con parole che suonano come un avvertimento. O forse una constatazione.

Scrive: “Rasserenare il clima del dibattito politico, a tutte le latitudini, è un dovere di tutti noi”. E aggiunge la vicinanza all’agente ferito e il ringraziamento ai servizi di sicurezza.

Dagli Stati Uniti, dopo il tentato attentato a Donald Trump arriva la voce di Nancy Pelosi. Parla di un “orribile atto di violenza”. Sottolinea il sollievo per il fatto che tutti siano rimasti sani e salvi. E poi, quasi a parte, un passaggio più personale: il riferimento alle violenze politiche vissute dalla sua famiglia. Un dettaglio. Ma dice molto.

Anche il sindaco di New York Zohran Mamdani condanna senza esitazioni: “La violenza politica è assolutamente inaccettabile”. Stessa linea, stesso tono.

Dall’Europa, la posizione è compatta. Kaja Kallas parla di sollievo per l’assenza di feriti gravi e ribadisce che la violenza non ha posto in democrazia. Keir Starmer si dice “scioccato” e condanna ogni attacco alle istituzioni democratiche.

E ancora: Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen. Tutti sulla stessa linea. Condanna. Solidarietà. Preoccupazione.

Von der Leyen, in particolare, riferisce di aver parlato direttamente con Trump. Un contatto immediato. Per esprimere sostegno. E per ribadire un concetto che torna, sempre: la violenza politica non è accettabile.

Infine Roberta Metsola: “Non c’è spazio per la violenza nelle nostre democrazie”.

Frasi che si assomigliano. Sì. Ma che, messe insieme, costruiscono un quadro preciso.

Fuori dalla sala, la notte continua. Dentro, resta la consapevolezza di quello che poteva accadere.