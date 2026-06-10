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Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro"

Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro"

"Li abbiamo colpiti ieri, li colpiremo oggi". Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. "Eravamo vicini ad un accordo, continuano a prenderci in giro", dice il presidente degli Stati Uniti....

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“Li abbiamo colpiti ieri, li colpiremo oggi”. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l’Iran. “Eravamo vicini ad un accordo, continuano a prenderci in giro”, dice il presidente degli Stati Uniti.

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