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Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro"
Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro"
"Li abbiamo colpiti ieri, li colpiremo oggi". Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. "Eravamo vicini ad un accordo, continuano a prenderci in giro", dice il presidente degli Stati Uniti....
“Li abbiamo colpiti ieri, li colpiremo oggi”. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l’Iran. “Eravamo vicini ad un accordo, continuano a prenderci in giro”, dice il presidente degli Stati Uniti.
https://www.youtube.com/watch?v=4MpTknbwAto
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