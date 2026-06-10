Tumori: Di Maio (Aiom), ‘screening per ridurre la mortalità, ma servono adesione e offerta più

“Gli screening sono uno strumento prezioso in oncologia perché in varie patologie hanno dimostrato di ridurre la mortalità, intercettando i tumori in fase precoce e quindi più curabile. In Italia abbiamo già da tempo programmi di screening nel Servizio sanitario pubblico per tumore della mamme...

“Gli screening sono uno strumento prezioso in oncologia perché in varie patologie hanno dimostrato di ridurre la mortalità, intercettando i tumori in fase precoce e quindi più curabile. In Italia abbiamo già da tempo programmi di screening nel Servizio sanitario pubblico per tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, ma chiediamo che l’offerta venga estesa anche ad altre patologie, come il tumore del polmone, dove la Tac spirale nei forti fumatori ha dimostrato di ridurre la mortalità.

È però necessario anche migliorare l’adesione dei cittadini, che resta subottimale, perché non partecipare agli screening significa rinunciare a un’opportunità di prevenzione che può salvare la vita”. Lo ha affermato Massimo Di Maio, presidente nazionale Aiom – Associazione italiana oncologia medica, in occasione dell’Oncology Summit 2026, a Roma presso la Camera dei Deputati, dedicato allo stato dell’oncologia e alle prospettive di rafforzamento del sistema.

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