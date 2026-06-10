Droni ucraini in Russia, la minaccia di Mosca ai Paesi Nato - Notizie dall'Ucraina podcast, Adnkron

Droni ucraini colpiscono in territorio russo. Mosca continua ad attaccare a Kharkiv e Odessa. Il fronte militare si incrocia con le speranze di un negoziato vero tra Russia e Ucraina, che ruotano intorno all’ipotesi, ancora lontana, di un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, che potre...

Droni ucraini colpiscono in territorio russo. Mosca continua ad attaccare a Kharkiv e Odessa. Il fronte militare si incrocia con le speranze di un negoziato vero tra Russia e Ucraina, che ruotano intorno all’ipotesi, ancora lontana, di un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, che potrebbe essere anticipato da un più probabile nuovo incontro tra Trump e il presidente ucraino.

Le notizie che arrivano dalla guerra si intrecciano con quelle che rimbalzano attraverso i media e rilanciano lo scenario peggiore, quello di un dispiegamento di forze russe al confine con i Paesi Nato.

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