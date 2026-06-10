Nuclear Expo 2026: Bombardi (RINA), ‘42 nuovi Paesi si stanno affacciando al nucleare’

“Il mio intervento all’interno del convegno è stato legato al fatto che esistono molte opportunità per la filiera italiana per quanto concerne il mondo del nucleare, essendo già oggi la seconda filiera europea. Queste opportunità derivano dal fatto che ci sono rinnovamenti dei parchi nuclear...

“Il mio intervento all’interno del convegno è stato legato al fatto che esistono molte opportunità per la filiera italiana per quanto concerne il mondo del nucleare, essendo già oggi la seconda filiera europea. Queste opportunità derivano dal fatto che ci sono rinnovamenti dei parchi nucleari di alcuni Paesi, ma ci sono 42 nuovi Paesi che si stanno affacciando al nucleare.

Alcuni di questi tra l’altro sono esportatori di idrocarburi e questo ci deve fare molto riflettere sulle opportunità del nucleare sia all’estero sia per il nostro Paese”. Così Andrea Bombardi, Executive Vice President Open Innovation Hubs RINA, a margine del convegno La supply chain italiana del nucleare: prospettive e criticità’, nel contesto della II edizione di Nuclear Power Expo, la prima fiera e conferenza italiana dedicata all’energia nucleare, organizzata da organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

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