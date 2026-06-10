Roblox ritorna in Russia: le nuove misure per la sicurezza dei minori

Dopo mesi di blocco, la popolare piattaforma di gaming Roblox è tornata disponibile in Russia. La decisione è arrivata dopo che l’azienda ha implementato nuove misure di sicurezza per proteggere i minori, rispondendo alle richieste delle autorità locali.

Il Ministero dello Sviluppo Digitale, delle Comunicazioni e dei Mass Media russo ha annunciato che Roblox ha pienamente rispettato le normative locali volte a garantire la sicurezza degli utenti.

La piattaforma ha introdotto una serie di misure aggiuntive per la protezione dei bambini, impegnandosi a continuare a combattere la diffusione di contenuti indesiderati.

Le accuse che hanno portato al blocco

Lo scorso anno, il regolatore statale Roskomnadzor aveva bloccato l’accesso a Roblox, accusando la piattaforma di distribuire materiale estremista e promuovere la propaganda LGBT.

Secondo le autorità russe, i bambini su Roblox erano esposti a molestie sessualivenivano ingannati per ottenere foto intime e costretti a compiere atti violenti e depravati.

Subito dopo il blocco, il portavoce del presidente Vladimir Putin aveva riferito che la decisione aveva scatenato un’ondata di reclami da parte dei bambini alle autorità. La censura pro-Kremlin Yekaterina Mizulina aveva dichiarato di aver ricevuto 63.000 lettere da bambini di età compresa tra gli otto e i sedici annimetà dei quali aveva espresso il desiderio di lasciare la Russia a causa del divieto.

Le nuove misure di sicurezza

In giugnoil Ministero dello Sviluppo Digitale aveva raggiunto un accordo con Roblox sulle condizioni necessarie per proteggere i diritti e gli interessi degli utenti russi. La piattaforma ha riconosciuto che le sue tecnologie esistenti per proteggere i bambini da informazioni dannose erano inefficaci.

Roblox si è impegnata a introdurre un insieme di misure per migliorare la protezione dei bambini da informazioni dannose e pericolose e da comportamenti indesiderati da parte di altri utenti. A partire da giugno, l’accesso ai giochi sarà limitato per fasce d’età. La piattaforma lavorerà anche per combattere la diffusione di contenuti che nuocciono alla salute e allo sviluppo dei bambini.

Il Ministero dello Sviluppo Digitale e Roskomnadzor hanno chiesto alle autorità competenti di sostenere l’eliminazione delle restrizioni sull’accesso a Roblox in Russia. La piattaforma era stata bloccata a inizio con Roskomnadzor che aveva citato la diffusione di contenuti estremisti e propaganda LGBT come motivi del divieto.

L’impatto sulla comunità di gamers

Il blocco aveva colpito milioni di gamers russicon proteste in alcune regioni del paese. Subito dopo, Roskomnadzor aveva dichiarato che la gestione della piattaforma aveva espresso la volontà di portare gradualmente le proprie operazioni in conformità con la legge russa.

Roblox Corporation, la società californiana proprietaria della piattaforma, afferma di moderare tutto il contenuto attraverso revisioni umane e strumenti di intelligenza artificialeinclusa la rimozione di contenuti sfruttatori. Circa 100 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano Roblox quotidianamente, con i bambini sotto i 13 anni che rappresentano circa il 40% degli utenti nel 2026.

Roblox era il gioco mobile più scaricato in Russia nel 2026dimostrando la sua popolarità tra i giovani utenti del paese.