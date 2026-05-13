Furti in casa, la risposta intelligente è Very Alarm

Tornare a casa e trovare la porta forzata, i cassetti rovistati e gli oggetti personali sparsi ovunque è un’esperienza che nessuno vorrebbe vivere. Non solo: la sensazione di vulnerabilità che segue un’intrusione va oltre il danno materiale, perché a essere intaccata è anche la percezione di sicurezza nella propria casa – proprio il luogo che, per eccellenza, dovrebbe essere rifugio e protezione. Vediamo allora qual è, oggi, la soluzione più efficace per difendere gli spazi domestici e ritrovare la serenità.

La tecnologia smart al servizio della sicurezza

La domotica negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, anche per quanto riguarda lo specifico comparto della sicurezza. Ecco perché sempre più persone decidono di affidarsi a un sistema di allarme monitorato: una soluzione che va al di là della semplice installazione di sensori e telecamere, poiché crea un ecosistema di protezione completo capace di monitorare la casa 24 ore su 24. Il sistema Very Alarm si distingue proprio per questo approccio integrato, tramite un servizio di vigilanza professionale che fa la differenza nei momenti critici.

Il cuore del sistema Very Alarm è la Centrale Operativa, attiva H24 e 7 giorni su 7. Quando scatta un allarme, operatori qualificati verificano immediatamente la natura dell’evento e, se necessario, allertano le forze dell’ordine, l’ambulanza o i vigili del fuoco: una catena di intervento rapida che può fare la differenza tra un tentativo di furto sventato e un’abitazione svaligiata.

L’installazione dei sistemi Very Alarm avviene senza opere murarie e in meno di due ore. Sensori wireless, telecamere con visione notturna, rilevatori di movimento e dispositivi antincendio comunicano tra loro attraverso una tecnologia affidabile, che non richiede interventi invasivi. Chi abita in appartamento o è in affitto apprezza particolarmente questa caratteristica, poiché permette di proteggere l’abitazione senza modifiche strutturali.

Controllo totale tramite app

Oggi la gestione della sicurezza domestica passa inevitabilmente dallo smartphone. L’app Very Alarm permette di monitorare e interagire con il sistema ovunque ci si trovi: attivare o disattivare l’allarme, verificare gli accessi, ricevere notifiche in tempo reale e visualizzare le immagini delle telecamere. Durante una vacanza o una trasferta di lavoro, questa tranquillità non ha prezzo.

Inoltre il sistema di allarme monitorato Very Alarm è più di un semplice antifurto, poiché integra funzionalità di domotica per gestire luci, termostati e altri dispositivi smart tramite scenari automatizzati. Ad esempio, quando si attiva l’allarme in modalità uscita, le luci possono accendersi in sequenza simulando la presenza di qualcuno in casa – un deterrente efficace per scoraggiare i malintenzionati.

Il pulsante SOS è un ulteriore vantaggio in termini di sicurezza. In caso di emergenza medica, tentativo di rapina o qualsiasi situazione di pericolo, premere il pulsante attiva immediatamente la procedura di soccorso. La Centrale Operativa riceve il segnale, valuta la situazione attraverso il contatto diretto con il cliente e mobilita i soccorsi appropriati.

Assistenza e pronto intervento garantiti

Very Alarm include nel servizio l’assistenza clienti dedicata e la manutenzione programmata. Il servizio di pronto intervento GPG (Guardie Particolari Giurate) aggiunge poi un ulteriore livello di protezione: quando la Centrale Operativa rileva un’intrusione confermata, può inviare sul posto una pattuglia che interviene fisicamente.

La copertura assicurativa inclusa nel pacchetto è la rete di sicurezza finale: in caso di furto con sistema attivo, l’assicurazione risarcisce i danni subiti. Proteggere la propria casa non è più una spesa occasionale, ma una necessità riconosciuta: Very Alarm risponde con soluzioni modulari che si adattano a diverse tipologie abitative e budget, dalla piccola abitazione alla villa su più piani.