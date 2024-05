Come risolvere il problema della nuova truffa su WhatsApp con il codice a 6 cifre. Tutti i dettagli per evitarla.

Scopriamo come risolvere la nuova truffa su WhatsApp che consente di rubare il profilo e i relativi gruppi. Si tratta della truffa del codice a sei cifre, a cui bisogna prestare grande attenzione.

WhatsApp, nuova truffa del codice a 6 cifre: di cosa si tratta

Su WhatsApp arriva una nuova truffa, quella del codice a 6 cifre, a cui prestare attenzione perché potrebbe portare al furto del proprio profilo. “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?” è il messaggio che fa partire la truffa. Si tratta di un codice di verifica a 6 cifre, dell’autenticazione a due fattori, che permette agli hacker di rubare i profili delle vittime. I truffatori possono poi cambiare nome e foto account e contattare tranquillamente tutti i contatti della rubrica.

Il meccanismo si basa sulla funzione “cambia numero” che prevede una verifica con codice di 6 cifre tramite sms. L’hacker in questo modo può inserire come numero di telefono attuale quello di un contatto già compromesso presente nella rubrica della vittima e inserire come nuovo numero quello della vittima, che riceverà il codice sul proprio dispositivo. Contemporaneamente, usando il profilo Whatsapp del contatto compromesso, il truffatore potrà scrivere alla vittima chiedendole di inviare un codice smarrito per sbaglio. A quel punto può effettuare l’accesso con il numero della vittima e prendere il possesso del suo account.

WhatsApp, nuova truffa del codice a 6 cifre: come evitare il furto del profilo

Il modo per evitare la truffa è quello di non condividere mai un codice di verifica con altri contatti, così come altre informazioni personali. Bisogna sempre prestare attenzione quando si ricevono delle strane richieste. Nel caso in cui la truffa fosse già in atto si può provare a rieseguire l’accesso al proprio account, per ripristinare le proprie informazioni. Se, però, il truffatore ha già cambiato il numero, il danno potrebbe essere irreparabile. In alternativa, si può disattivare l’account o il cambio del numero di telefono. Bisogna anche avvisare i propri contatti di non salvare il nuovo numero e denunciare alla polizia postale.