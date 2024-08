Ha truffato una donna per 20.000 euro in Bitcoin [Intervista alla vittima]. Scopri i meccanismi della truffa.

Romeo cerca Giulietta – cioè il truffatore di Tinder in italiano

Sempre più truffe matrimoniali: vittime accumulate emotivamente per estorcere criptovalute. Le dimensioni del fenomeno sono spaventose. Secondo un rapporto del febbraio 2022, negli Stati Uniti 56.000 persone sono state vittime di truffe matrimoniali, perdendo un totale di 547 milioni di dollari. Il numero di vittime di frodi matrimoniali è quintuplicato negli ultimi cinque anni. Le truffe d’amore sono spesso truffaldine o scamming.

Qualsiasi forma di frode è contraria ai valori di Bitomat.com e ai principi di libertà delle criptovalute. Pertanto, vogliamo aumentare la consapevolezza della nostra comunità riguardo alle truffe matrimoniali, che colpiscono principalmente gli utenti di criptovalute, spesso donne single. Gli utenti delle app di incontri sono spesso vittime di truffe che mirano a estorcere denaro. L’anonimato online dà un senso di privacy, ma può anche essere pericoloso.

I truffatori matrimoniali utilizzano sempre più spesso le criptovalute per le loro trappole online, trovandole difficili da rintracciare. Bitomat.com, un operatore di Bitcoin ATM, blocca regolarmente le transazioni in cui le vittime sono convinte di trasferire dei soldi ai loro compagni di vita, ai loro fidanzati o per altri scopi. I personaggi di “Tinder Swindler” spesso si fingono vedovi, meno spesso vedove, spesso genitori single, spesso vedovi americani legati a un motivo militare americano. Una recente truffa da 25.000 dollari con il pretesto di un “certificato di matrimonio internazionale” è il massimo della sfacciataggine. La vittima credeva di donare i soldi a un’unità militare statunitense nello Yemen per liberare il suo fidanzato. Tuttavia, tali unità non arrivano mai. Si è avvertiti di non cadere in questo tipo di trappola.

Intervista a una vittima di Tinder Swindler in Italia

Di recente siamo stati contattati da una donna che voleva raccontare la sua storia di vittima di una truffa di Tinder Swindler. Per motivi di sicurezza, tutti i nomi e le località sono stati modificati.

Bitomat.com: Grazie per aver accettato di essere intervistata, Stefania. Raccontaci la tua storia….

Stefania: Buongiorno, sì, è proprio così, l’ho conosciuto tramite Internet. Era bello, affascinante e all’inizio sembrava molto simpatico. Non pensavo nemmeno che ci potesse essere più gioia nella mia misera vita. Dopo la morte di mio marito Ciro, non riuscivo ancora a tornare alla realtà. Ho vissuto con mio marito per 34 anni. Ci siamo conosciuti quando eravamo ancora al liceo. La sua morte mi ha colpito molto. Era un amico e una persona cara per me. Ero depressa, non vedevo più un posto per me nel mondo… Finché non ho incontrato un uomo su Internet. Mi ha inviato una richiesta di amicizia su uno dei social network e, dato che non tenevo molto al mio profilo, ho accettato tutti gli inviti. Non ho nemmeno guardato il suo profilo, non ero interessata perché usavo il social network solo per divertirmi.

B: Come sono andate le prime conversazioni?

S: In qualche modo, non so, un’ora dopo aver accettato l’invito, mi ha scritto. Si chiamava Ahmed ed era siriano. Parlava male l’italiano, ma ha cercato di usare la lingua, cosa che mi è piaciuta molto, e non ho dovuto preoccuparmi di tradurre. Per prima cosa, mi ha ringraziato culturalmente per l’invito e mi ha chiesto come mi sentivo. Sono stata colta di sorpresa da questa domanda, perché nessuno mi aveva mai chiesto come stavo dopo la morte di mio marito. Purtroppo non avevamo nemmeno figli, non potevamo averne perché Ciro [n.d.r.: il marito della donna] era purtroppo sterile. Non ho esitato un attimo e mi sono affrettata a rispondere. Da quel momento abbiamo iniziato a scambiarci molti messaggi con Ahmed. Mi è piaciuto molto rapidamente. Sentivo che finalmente, dopo tanti anni, potevo parlare con qualcuno, raccontare la mia giornata, scambiare ricette. Ahmed mi disse che lavorava come chef, ma che a causa della guerra in Siria ha dovuto abbandonare questa professione per paura della sua sicurezza. Il nostro rapporto si è sviluppato rapidamente. Ahmed mi parlava spesso della sua vita, dei suoi sogni.

B: Avete parlato di soldi?

S: Sì, ma solo quando la nostra relazione ha iniziato a prendere slancio. Ahmed ha iniziato per primo. Ci ha detto che lavorando come cuoco è riuscito a mettere da parte i soldi di una vita. Convertiti nei nostri, erano circa 5.000 euro. Mi sono congratulato con lui perché, da giovane chef, era riuscito a raccogliere qualcosa per iniziare. Poi mi ha chiesto quanto avevo risparmiato. Gli ho risposto che io e mio marito Ciro avevamo risparmiato una cifra simbolica ogni giorno, fino ad arrivare a 20.000 euro.

B: Chi è diventato Ahmed per te?

S: Ogni giorno mi sentivo così legata a lui che non riuscivo a immaginare un giorno senza parlare con lui. Era come un raggio di luce per me dopo un lungo periodo di tristezza. Un giorno ho capito che dovevo essermi innamorata di lui…. come si è scoperto in seguito – con reciprocità.

B: Ti sei resa conto che qualcosa poteva essere sbagliato?

S: Devo ammettere che i primi segnali sono stati estremamente sottili. Entrambi ci confidavamo le nostre preoccupazioni e ci confortavamo a vicenda. Ricordo che la sera, mentre andavo a letto, mi chiamò espressamente per dirmi: “C’è una guerra da me, quindi voglio che tu ricordi che se smetto di scrivere e muoio in guerra, ti amerò sempre”. Le sue parole mi commossero molto. Ci eravamo innamorati l’uno dell’altra e non volevo soffrire di nuovo, Dio non voglia, per un’altra perdita di una persona che amavo. Pensavo a lui ogni giorno, era la mia aria. Ahmed cominciò a parlare sempre più spesso della difficile situazione finanziaria e di quanto desiderasse stare con me in Italia. Mi ha persino chiesto di sposarlo simbolicamente al telefono. Da quel momento ho capito che avevo qualcuno per cui vivere e ho deciso di lottare per quell’amore. Durante le nostre conversazioni, Ahmed si lamentava ripetutamente della sua difficile situazione finanziaria e della paura nella sua voce di perdere la vita in guerra. Ho sentito che dovevo aiutarlo.

B: E poi cosa hai fatto?

S: Gli ho detto chiaramente che lo amavo e che volevo che fosse accanto a me. Non volevo perderlo e per questo ho chiesto se c’era qualcosa che potevo fare per aiutarlo, perché io stessa non sapevo come fare. Se ricordo bene, Ahmed non ci pensò nemmeno un attimo, mi disse subito che aveva bisogno di un sostegno economico. Ero pronto a fare subito un bonifico, ma lui mi ha rassicurato e ha detto che il modo migliore sarebbe stato un bonifico sotto forma di criptovalute, preferibilmente Bitcoin. Sosteneva che in questo modo il governo siriano non avrebbe visto il trasferimento dall’estero e non lo avrebbe rilevato speculando sul fatto che forse stava sostenendo finanziariamente le truppe nemiche. All’inizio ero completamente all’oscuro di ciò che mi stava dicendo. Quali criptovalute? Quale Bitcoin? Non riuscivo a immaginare che esistesse una moneta senza monete fisiche o contanti e che la gente la usasse perché era popolare in tutto il mondo. A quanto pare, sono già troppo vecchio per una tecnologia così moderna. Ma ho deciso di aiutare Ahmed e ho iniziato a leggere molti articoli sull’argomento. Fortunatamente ho potuto contare anche sul supporto di Ahmed, che mi ha indicato dove effettuare il trasferimento.

B: Che cosa è successo dopo?

S: Credevo nell’amore di Ahmed. Mi sono fidata di lui. E chi, per amore, non vorrebbe fare qualsiasi cosa per rendere felice il proprio tesoro? Ahmed mi ha suggerito che avrei potuto fare facilmente un trasferimento del genere sia online che con un bancomat. Mi ha sorpreso sapere che questi bancomat gestiscono valute invisibili, ma Ahmed ha subito dissipato i miei dubbi e mi ha spiegato che questi bancomat sono speciali e vengono usati solo per comprare e vendere criptovalute. Alcuni di essi sono molto simili ai bancomat tradizionali, quindi sarebbe stato difficile per me trovarne uno. Ahmed mi ha quindi suggerito di utilizzare un bancomat arancione e a forma di B. O! Ecco fatto. Dopotutto, un bancomat del genere avrebbe attirato immediatamente la mia attenzione. Ho iniziato a fare ricerche su Internet finché non mi sono imbattuto in questo tipo di bancomat, gestito dalla vostra azienda – Bitomat.com. Ho scritto il nome, sono andato sul sito ufficiale e ho anche trovato una mappa di tutti i bancomat di questo tipo in Italia. Ho quindi controllato se questo bancomat a forma di lettera B arancione si trovasse a Milano. Ebbene sì. C’è! Ma ero felice di non dover viaggiare molto per cercarne uno, ma di averne uno nella mia città. Ho scritto l’indirizzo su un pezzo di carta. Avevo paura di non farcela, ma potevo contare sull’aiuto di Ahmed, che mi aveva promesso di aiutarmi al telefono.

B: Alla fine sei andata a questo Bitcoin ATM a Milano?

S: Sì. Sono andato al centro commerciale dove si trovava il Bitcoin ATM, come mi aveva suggerito. Avevo già i soldi in borsa: erano 5.000 euro. Non ho esitato un attimo perché ero sicura che Ahmed, in quanto chef, qui in Italia avrebbe trovato lavoro e ci saremmo ricostruiti rapidamente. Stava addirittura progettando di aprire una cucina siriana, che sarebbe piaciuta sicuramente agli italiani. Credeva che avessimo la possibilità di una vita insieme e io ero disposta a sacrificarmi per salvargli la vita e riportarlo indietro. Inoltre, Ahmed mi aveva assicurato che, non appena fosse riuscito a guadagnare, mi avrebbe immediatamente restituito il denaro preso in prestito. Pertanto, non mi passò nemmeno per la testa che potesse mentirmi: gli credetti perché ero molto innamorata di lui. Ahmed è stato al telefono con me tutto il tempo, dandomi istruzioni su cosa dovevo fare una per una. Beh, che sorpresa: un uomo giovane e che conosceva queste criptovalute come nessun altro. Ho inserito i contanti nel bancomat e ho scansionato dal mio telefono questa stringa di numeri, chiamata indirizzo del portafoglio digitale. Grazie alle sue istruzioni, non mi sono stancata e la transazione si è svolta senza problemi. Mi è piaciuto così tanto che ho detto che avrei fatto trasferimenti di questo tipo a lui più spesso. Si può dire che andavo in questo bancomat una volta alla settimana e quindi depositavo ogni volta 4.000 euro, a volte 5.000 euro, in modo che Ahmed potesse riceverli. Questa magia, questa conversione del contante in qualcosa di invisibile. E credevo che fosse il destino e la magia dell’amore a renderci entrambi felici. Una volta, mentre stavo depositando 5.000 euro presso questo bancomat di criptovalute, la mia transazione non è andata a buon fine ed è stata bloccata. Non sapevo perché, ma c’era il numero del servizio di assistenza, così ho chiamato per capire cosa fosse successo. La signora del reparto mi ha detto che la transazione era stata bloccata perché l’indirizzo del portafoglio che avevo fornito era stato segnalato come sospetto. Sono rimasta scioccata. Non appena me ne sono andata, ho chiamato Ahmed per raccontargli la strana situazione. Qualcosa è cambiato nella sua voce: ho percepito che era ruvido e non aveva più l’entusiasmo che aveva avuto per tutto questo tempo. Mi ha persino urlato nella sua lingua, ma purtroppo non riuscivo a capire quello che diceva. Ero triste perché non potevo aiutarlo e lui si è arrabbiato con me proprio così.

B: Così, all’improvviso, qualcosa ha cominciato a cambiare. E cosa è successo dopo?

S: Ogni mattina ci mandavamo un messaggio di buongiorno per augurarci una buona giornata. Mi sono alzata presto perché avevo un appuntamento con l’oculista, così gli ho mandato un messaggio. Poi sono andata dall’oculista. Quando sono uscita da lì, non avevo ancora ricevuto una risposta da lui, così gli ho mandato un altro messaggio. Poi non ci ho più pensato e sono andata a fare la spesa all’ipermercato. Ancora nessuna risposta. Mentre tornavo a casa, in metropolitana, ho provato a chiamarlo, ma Ahmed non ha risposto. È stata la prima volta che ho iniziato a preoccuparmi per lui. Arrivata a casa, mi sono cucinata un po’ di pasta perché i nervi cominciavano a mangiarmi dall’interno. Avevo paura che potesse essere morto in quella guerra. Non smettevo di chiamare. Non c’era un’ora in cui non facevo decine di chiamate e messaggi. Così accesi il computer pensando che forse l’avrei trovato lì. La mia sorpresa fu indescrivibile quando all’improvviso il suo profilo cambiò nome, passando dal suo nome a “utente del portale”. Il profilo era vuoto! Aveva cancellato il suo conto! E non me lo aveva nemmeno detto! Piansi come una bambina. Temevo che fosse morto, per questo non rispondeva e aveva cancellato il suo profilo. Poi ho capito che… mi aveva imbrogliato. Mi aveva imbrogliato con i soldi della vita e dell’amore. Sono stata stupida e ingenua.

B: Hai denunciato il fatto alla polizia?

S: No. Non volevo andare alla polizia, perché mi avrebbero guardata e avrebbero pensato che una donna anziana come me voleva l’amore nella sua vecchiaia. Una donna così vecchia, ma anche così stupida, che dava via i risparmi di una vita a uno sconosciuto che non aveva mai visto. Mi vergognavo già abbastanza. Mi sono limitata a contattare l’assistenza del bancomat che stavo utilizzando. Fortunatamente, all’altro lato del telefono c’era la stessa donna con cui avevo parlato di recente a proposito della transazione bloccata. Una donna almeno capisce sempre una donna, e io non avevo più voglia di parlare con nessun uomo. Le raccontai tutta la situazione: dall’incontro con Ahmed all’invio di denaro. La donna mi ha detto che, purtroppo, da anni erano alle prese con le truffe matrimoniali e che purtroppo ne ero stata vittima, e che l’indirizzo del suo portafoglio digitale era stato segnalato come sospetto proprio per questo motivo. Non sapevo nemmeno che le persone potessero essere così spregevoli da suscitare simpatia e creare amore solo per ottenere denaro. Una donna del supporto di Bitomat.com mi ha spiegato che con un intervento rapido da parte di Bitomat.com avrei potuto riavere i miei fondi. Mi ha anche consigliato di denunciare il fatto alla polizia per mettere in guardia gli altri e forse proteggerli da manipolazioni simili. Questo è ciò che ho fatto in seguito.

B: È riuscito a rintracciare Ahmed?

S: Purtroppo no. La polizia non è riuscita a rintracciare Ahmed. Quello che hanno potuto stabilire è che Ahmed si era disfatto del telefono che stava usando, perché non riuscivano nemmeno a rintracciarlo tramite l’IP. Ho dovuto fare i conti con la perdita della mia anima gemella – a dir la verità, pensavo. Non volevo più stare da sola, perché mi sarei montata ancora di più la testa, così ho iniziato a occuparmi di persone anziane. Posso sempre parlare con qualcuno e aiutare qualcuno con un gesto umano piuttosto che con il denaro.

B: Cosa vorresti dire ad altre persone che potrebbero trovarsi in una situazione simile?

S: Innanzitutto vorrei mettere in guardia gli altri dalle insidie dei truffatori online. L’amore può essere bello, ma dobbiamo usare il buon senso e la cautela, soprattutto in queste relazioni online. Non lasciatevi ingannare da promesse che possono rivelarsi false. Se qualcuno ha bisogno del vostro denaro, è un segno che dovete stare molto attente, perché potete perdere facilmente i beni della vostra vita e, se non reagite abbastanza presto, potreste non riaverli indietro.

B: Grazie, Stefania, per aver condiviso con noi la tua storia. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro.

S: Grazie a voi. Spero che la mia storia possa aiutare altri a evitare il dolore e la delusione che ho vissuto io stessa.

Un avvertimento sui truffatori di Tinder e sulle trappole dell’amore online

La storia di Stefania è un monito sui pericoli che possono nascondersi nelle relazioni online. Dopo aver perso il marito, Stefania ha cercato conforto nel mondo online, dove ha incontrato Ahmed.

La sua esperienza dimostra quanto sia facile diventare il punto di riferimento di truffatori che sfruttano i sentimenti altrui per il proprio tornaconto. La fede nell’amore non deve oscurare il buon senso e la cautela, soprattutto quando si opera online. È necessario essere vigili e consapevoli che le truffe d’amore sono una minaccia reale che può portare a gravi conseguenze.

Il truffatore matrimoniale e le sue truffe

La truffa, molto diffusa nelle truffe matrimoniali, consiste nel manipolare i sentimenti della vittima descrivendo difficoltà finanziarie e chiedendo sostegno, spesso offrendo pagamenti in criptovalute. Essendo consapevoli di ciò, è importante essere vigili e non fidarsi ciecamente di conoscenti online per evitare il rischio di perdere una quantità significativa di denaro.

Attività del truffatore

I truffatori matrimoniali operano spesso attraverso piattaforme di incontri e social media, confinando i contatti nel mondo virtuale. La pandemia di isolamento ha reso ancora più facile per loro evitare gli incontri di persona. Lo schema del truffatore consiste nell’evocare sentimenti romantici per convincere la vittima a trasferire fondi. I truffatori manipolano adducendo vari pretesti, come un’operazione urgente, un biglietto aereo o il rimborso di un debito. I truffatori fanno leva su emozioni forti, mirando a creare un senso di obbligo nella vittima, che favorisce i loro obiettivi. Utilizzano sempre più spesso i Bitcoin ATM.

Truffatore di Tinder usano Bitcoin ATM in Italia

I truffatori matrimoniali scelgono sempre più spesso i bitcoin grazie alla loro ubiquità e alla possibilità di acquistare rapidamente criptovalute SENZA REGISTRAZIONE.

Le transazioni con i bitcoin sono generalmente difficili da tracciare e spesso impossibili da individuare. Una volta acquisti le criptovalute da una borsa di criptovalute e poi invii all’indirizzo designato dal truffatore, si perde il controllo della transazione. Anche se denunci la truffa alla polizia in un secondo momento, gli investigatori potrebbero avere difficoltà a risalire al destinatario dei fondi.

Ho trasferito dei soldi ad un truffatore – cosa fare? Aiuto!

Se ti sei lasciata trasportare dai tuoi sentimenti e hai trasferito criptovalute a qualcuno che non conosci personalmente, probabilmente sei diventata vittima di una frode. I dati identificativi del truffatore sono un indirizzo anonimo composto da lettere e numeri. È sfuggente e potrebbe appartenere a chiunque. Questo rende le criptovalute una scelta comune per i truffatori. Anche se il recupero è improbabile, vale la pena segnalare il caso alla polizia per mettere in guardia gli altri e magari proteggerli da manipolazioni simili.

Come proteggersi dai truffatori di Tinder?

Basta ricordare che i veri sentimenti non dipendono dai soldi. Le relazioni basate sul sostegno finanziario possono essere sospette. I reati di truffa sono comuni, quindi cerca di essere vigile online e di prendere decisioni ben informate. Per proteggere le tue informazioni personali e le tue finanze, non condividere dati personali sensibili, evita di cliccare su link sospetti e non trasferire denaro a persone che non conosci personalmente.

Bitomat.com di fronte alle truffe

I truffatori che promettono alti rendimenti sulle criptovalute sono criminali che cercano di farvi depositare in schemi finanziari piramidali. Bitomat.com mira a proteggere dalla perdita di fondi in caso di vari reati, come le frodi matrimoniali e gli schemi piramidali finanziari. L’azienda ha tolleranza zero per le frodi e qualsiasi azione in questo campo va contro i suoi valori.

Quando abbiamo scoperto che uno dei nostri clienti era stato vittima di una frode, abbiamo agito immediatamente. Salvaguardare la reputazione dell’azienda e mantenere i clienti al sicuro era una priorità. Il nostro team è riuscito a individuare l’indirizzo di criptovaluta del truffatore, bloccandolo e impedendo ulteriori transazioni. Oltre alle misure tecniche, è stato importante anche il rapporto con la cliente, che ha potuto sentirsi supportata in un momento difficile. Insieme abbiamo deciso di denunciare il caso alla polizia per evitare ulteriori frodi.

La storia è iniziata con uno scambio di criptovalute dall’aspetto innocente, ma si è rapidamente trasformata in un incubo. Oggi Stefania, la nostra protagonista, condivide la sua esperienza per aiutare altri a evitare errori simili. La sua storia serve da ammonimento e dimostra che anche nei momenti bui si possono trovare forza e speranza.Bitomat.com si occupa della sicurezza dei clienti non solo dal punto di vista finanziario, ma anche nella sfera delle relazioni personali. Sebbene non sia una responsabilità principale, si interviene prontamente quando si riconosce che un aiuto può contribuire a rendere il mondo un po’ più sicuro. Come operatori dei Bitcoin ATM, viene fortemente sconsigliato l’invio di criptovalute a sconosciuti o a persone conosciute solo attraverso la corrispondenza online. La protezione dalle truffe dipende dall’uso consapevole e sicuro della tecnologia moderna, quindi si mette in guardia dalla minaccia dei “truffatori di Tinder”.