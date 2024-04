WhatsApp si adegua ai nuovi regolamenti UE: tutte le novità in arrivo

Per adeguarsi ai nuovi regolamenti dell'Unione europea, la piattaforma di WhatsApp è pronta ad aggiornarsi e per l'11 aprile sono previste molte novità in arrivo.

Cambiano i regolamenti e cambiano anche le applicazioni per smartphone e, questa volta, tocca a WhatsApp. Per adeguarsi alle ultime regolamentazioni dell’UE, la piattaforma di Meta si aggiornerà a breve, precisamente l’11 aprile. Ma questo update non riguarderà solo i termini di servizio, ma anche l’arrivo di nuove funzionalità per l’app di messagistica.

Le novità principali

Probabilmente la novità più interessante è la possibilità di poter inviare e ricevere messaggi e file da e verso altre app di messaggistica come Signal e Telegram. Sarà anche disponibile una nuova sezione nelle impostazioni denominata “Chat di terze parti” che permetterà agli utenti di disabilitare questa funzione, se lo desiderano.

Ci sono novità anche per l’età minima necessaria per utilizzare l’applicazione che passa da 16 a 13. Anche i Canali subiranno qualche modifica, ci saranno linee guida specifiche, limiti di iscrizione e moderazione di contenuti per contrastare le notizie false e assicurare un ambiente più sicuro.

Nessuna novità sui dati personali

A quanto pare il nuovo aggiornamento non prevede la condivisione aggiuntiva di dati personali. Inoltre, WhatsApp ha reso noto che le comunicazioni resteranno protette, come sempre, dalla crittografia end-to-end. Meta ha assicurato che tramite questo protocollo nessuno, nemmeno la società, è in grado di leggere i contenuti dei messaggi.