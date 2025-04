WhatsApp nuova funzione: traduzione automatica di messaggi e vocali disponibile. Una soluzione comoda e sicura grazie alla crittografia, perfetta per chi comunica spesso in più lingue.

Finalmente, la novità tanto attesa è realtà. Da oggi, la nuova funzione su WhatsApp, la traduzione automatica dei messaggi è disponibile per tutti gli utenti Android. Un passo importante, soprattutto per chi si trova a comunicare con persone che parlano lingue diverse. Quindi, se prima era necessario uscire dall’app e cercare soluzioni esterne, adesso possiamo tradurre direttamente all’interno di WhatsApp, senza lasciare tracce.

WhatsApp nuova funzione: arriva la traduzione automatica per messaggi e vocali, come attivarla

Lanciata con l’aggiornamento beta 2.24.15.9, la nuova funzione consente di tradurre testi e persino messaggi vocali in qualsiasi lingua desiderata. Ma non è tutto. Questo sistema è pensato per rispettare la privacy degli utenti, grazie alla crittografia end-to-end. In pratica, nessun messaggio sarà mai inviato a server esterni per essere tradotto. E questo è un punto fondamentale per chi è attento alla sicurezza dei propri dati.

Come funziona? Molto semplice. Gli utenti possono abilitare la traduzione direttamente nelle informazioni della chat. Da lì, si può scegliere la lingua preferita per la traduzione. E se vi sembra un po’ complicato, niente paura: la funzione può essere sia automatica che manuale. Ovvero, possiamo far sì che WhatsApp traduca automaticamente i messaggi o scegliere di tradurre solo quelli che ci interessano, cliccando sul testo e selezionando “Traduci”. La possibilità di attivare o meno la funzione di traduzione per tutti i messaggi è un grande vantaggio per chi vuole tenere sotto controllo la propria esperienza.

WhatsApp nuova funzione: ecco come migliorano le chat multilingua

Un’altra novità interessante è la possibilità di scaricare pacchetti di lingua. In pratica, sarà richiesto di scegliere la lingua di traduzione, e WhatsApp scaricherà il pacchetto corrispondente. Se siete in una chat di gruppo, dove si parlano lingue diverse, questa funzione diventa davvero preziosa. Può essere utilizzata in molteplici lingue: dall’arabo al russo, dall’hindi al brasiliano. Un mondo di lingue, a portata di click.

Ma attenzione, non tutto è perfetto. Sebbene la traduzione sia localizzata, il che significa che i dati non escono mai dal dispositivo, le traduzioni potrebbero non essere sempre precise. L’accuratezza dipende dai pacchetti di lingua, che, per essere leggeri, non sempre garantiscono la qualità sperata. Ma, nel complesso, si tratta comunque di una novità utile e che sicuramente migliorerà l’esperienza di tanti utenti.