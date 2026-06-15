Zelensky suggerisce a Trump di ospitare un vertice con Putin negli Usa al G7 di Evian

Zelensky ha avanzato a Donald Trump l'idea di un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti, una proposta progettata per costringere il leader russo a negoziare; all'orizzonte c'è anche l'avvio del primo capitolo negoziale Ue per Ucraina e Moldavia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo sul tavolo un piano volto a forzare un confronto diretto con il leader russo Vladimir Putinproporre a Donald Trump di ospitare negli Stati Uniti un incontro che coinvolga i due capi di Stato. La mossa, annunciata in corrispondenza del vertice del G7 a Evianvuole rompere lo stallo negoziale in cui è precipitato il confronto, che dura da 4 anni e mezzo e per il quale il dialogo è sostanzialmente fermo.

La proposta di Zelensky si colloca in un quadro più ampio: sullo stesso palcoscenico internazionale l’Unione Europea ha dato avvio al primo capitolo negoziale per l’adesione dell’Ucraina e della Moldaviaun percorso politico che segnala un impegno consolidato sul fronte europeo. Allo stesso tempo, la situazione militare e diplomatica rimane tesa, con dichiarazioni dure da parte di Mosca e la prospettiva di pressioni internazionali in crescita.

La proposta di incontro negli Stati Uniti e le reazioni al G7

Zelensky ha spiegato che l’idea di proporre un vertice negli Stati Uniti punta su un elemento pratico: creare un formato in cui sarebbe per Putin più difficile declinare l’invito, soprattutto se avanzato direttamente dal presidente americano. “Vedremo cosa ne verrà fuori“, ha detto il capo dello Stato ucraino, lasciando intendere che la trattativa diplomatica è ancora in fase preliminare ma attiva.

La scelta di discutere la proposta proprio durante il G7 di Evian è strategica: la presenza dei leader internazionali rende l’incontro un palcoscenico dove imprigionare politicamente eventuali rifiuti o aperture.

Dal canto suo, la posizione russa ufficiale continua a mantenere toni provocatori e invariati: il messaggio formale resta sintetizzato nella frase “Zelensky può venire a Mosca“, che esprime la preferenza del Cremlino per un confronto nel proprio territorio. La proposta di Zelensky, tuttavia, cerca di ribaltare questa logica puntando su una sede che obbligherebbe Putin a confrontarsi in un contesto più neutro agli occhi di molti attori internazionali.

L’apertura del primo cluster di adesione Ue e il messaggio politico

Parallelamente alle discussioni sul tavolo dei leader, l’Unione Europea ha compiuto un passo istituzionale rilevante: a Lussemburgo è stato aperto il primo capitolo negoziale per l’adesione dell’Ucraina e della Moldavia. Questa decisione è stata letta come un segnale politico forte sulla direzione europea e sull’irreversibilità di un processo di integrazione che reclama continuità e riforme. La vice ministra cipriota Marilena Raouna, a nome della presidenza di turno, ha definito l’apertura come “una giornata storica per l’Ucraina e per l’Europa“, puntualizzando il valore simbolico e pratico dell’avvio dei negoziati.

L’avvio del confronto negoziale con l’Ue rafforza la posizione internazionale di Kiev e rende il quadro diplomatico più complesso: da una parte si moltiplicano le iniziative per integrare l’Ucraina nelle strutture europee, dall’altra permangono le tensioni sul terreno e le dichiarazioni di Mosca che configurano scenari di rischio e di possibile escalation.

Avvertimenti da Mosca e implicazioni sulla sicurezza marittima

In questo contesto di intensa attività diplomatica, sono arrivate anche parole di allarme da parte di esponenti russi preposti alla sicurezza: il consigliere Nikolaj Patrushev ha affermato che “L’Occidente sta valutando la possibilità di attacchi preventivi contro le basi navali russe” e ha denunciato la presenza, secondo Mosca, di navi mercantili trasformate in ordigni con “mine magnetiche attaccate allo scafo” che farebbero scalo nei porti. Queste dichiarazioni sottolineano come la disputa si estenda anche alla dimensione marittima e logistica, con possibili ripercussioni sui corridoi commerciali e sulla sicurezza regionale.

La combinazione di aperture politiche in campo europeo, proposte di mediazione a livello di capi di Stato e avvertimenti militari fa emergere un quadro internazionale dove diplomazia e deterrenza si intrecciano. L’offerta di Zelensky di passare da inviti a Mosca a un possibile vertice negli Stati Uniti rappresenta un tentativo di rinegoziare le condizioni del dialogo in un contesto multilaterale e visibile, mentre l’Europa prova a consolidare il proprio ruolo con l’avvio del percorso di adesione per Kiev e Chisinau.

Resta da vedere se la combinazione di pressioni politiche, progressi istituzionali e sensibilità strategiche internazionali riuscirà a tradursi in aperture concrete sul fronte negoziale o se, al contrario, il conflitto continuerà a oscillare tra fasi di intensificazione militare e tentativi diplomatici inconcludenti.