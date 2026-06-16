Capi d'accusa per il capitano russo e un membro dell'equipaggio del cargo Fitburg

Capi d'accusa per il capitano russo e un membro dell'equipaggio del cargo Fit...

Capi d'accusa per il capitano russo e un membro dell'equipaggio del cargo Fit...

Le autorità finlandesi hanno accusato il capitano russo e un membro dell'equipaggio del cargo Fitburg di aver sabotato cavi sottomarini nel Golfo di Finlandia.

Le autorità finlandesi hanno mosso accuse formali contro il capitano russo e un membro dell’equipaggio senior del cargo Fitburgsospettati di aver danneggiato intenzionalmente due cavi di telecomunicazione sottomarini tra Finlandia ed Estonia nella notte di Capodanno.

Il cargo, in rotta da Russia verso Israeleè stato intercettato e perquisito dalle autorità finlandesi il 31 dicembre scorso nel Golfo di Finlandia.

Secondo le indagini, l’equipaggio avrebbe intenzionalmente lasciato cadere l’ancora per danneggiare le infrastrutture di comunicazione.

Le accuse e le indagini

Il capitano russo e un membro dell’equipaggio, cittadino azero, sono stati accusati di aggravated criminal mischief e aggravated interference with telecommunicationscome dichiarato dall’Autorità di Prosecuzione Nazionale Finlandese.

Gli investigatori affermano che i due imputati hanno reciso due cavi di telecomunicazione e tentato di danneggiare altri otto collegamenti sottomarini, trascinando un’ancora danneggiata per almeno 130 chilometri (80 miglia) prima che le autorità finlandesi costringessero la nave a fermarsi.

L’Autorità di Prosecuzione Nazionale ha dichiarato che deciderà in un secondo momento se procedere con le accuse contro altri due ufficiali della nave.

Le conseguenze dell’incidente

Secondo i procuratori, l’incidente ha causato significant immediate damage e ha posto a serious risk to the functioning of telecommunications, electricity and gas networks in Finland.

Gli imputati hanno negato le accuse, sostenendo che i danni siano avvenuti all’interno della zona economica esclusiva dell’Estoniail che, secondo la difesa, priverebbe la Finlandia della giurisdizione legale poiché i cavi sono stati danneggiati al di fuori delle acque territoriali finlandesi.

La conclusione delle indagini

L’Ufficio Nazionale Investigativo Finlandese ha ufficialmente concluso la sua indagine penale sull’incidente marittimo all’inizio di giugno.

Il cargo Fitburgbattente bandiera di Saint Vincent e Grenadineaveva un equipaggio di 14 persone al momento dell’incidente. Le autorità finlandesi hanno preso il controllo della nave dopo l’incidente di Capodanno.