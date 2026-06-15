Sorelline scomparse, i responsabili della casa famiglia indagati per “abbandono di minori”

Nuovi elementi nell’inchiesta sulle sorelline scomparse: bigliettini cifrati, contatti esterni al vaglio e ricerche tra Abruzzo, Lazio e Molise.

Un mistero ancora senza risposta avvolge la scomparsa di Sarah e Alisya Di Giacinto, le due sorelline di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia «Off Hope» di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Al centro delle indagini nuovi elementi raccolti dagli investigatori, tra cui alcuni bigliettini in codice che potrebbero aiutare a ricostruire le ultime ore prima della sparizione.

Sorelline scomparse, i biglietti cifrati e gli elementi al vaglio degli investigatori

Come riportato da Il Messaggero, nuovi dettagli emergono nell’inchiesta sulla scomparsa di Sarah e Alisya Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni che si sono allontanate nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia «Off Hope» di Civitella Alfedena.

Durante i sopralluoghi effettuati dai carabinieri nella struttura, nella stanza occupata dalle ragazze sarebbero stati trovati alcuni bigliettini dal contenuto apparentemente indecifrabile. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di “biglietti in codice, scritti con un linguaggio criptato”, che potrebbero contenere informazioni utili a ricostruire le ultime ore trascorse dalle due minorenni prima della sparizione.

Il materiale sarebbe stato acquisito dagli inquirenti, chiamati ora ad analizzarne il significato per capire se nei messaggi possano essere nascosti riferimenti a spostamenti, orari, persone contattate o accordi presi in precedenza. L’ipotesi è che quei foglietti possano offrire indicazioni sull’eventuale organizzazione dell’allontanamento e sui possibili collegamenti con l’esterno. Si tratta comunque di una pista ancora da verificare, che potrebbe assumere maggiore rilevanza solo dopo la completa decifrazione del contenuto. Dalla perquisizione della stanza sarebbero emersi anche altri elementi: le due sorelle avrebbero portato con sé alcuni effetti personali, tra cui vestiti, trucchi e altri oggetti. Questo particolare viene valutato dagli investigatori come un possibile segnale di preparazione anticipata della fuga, anche se tutte le ipotesi restano aperte.

Sorelline scomparse, i responsabili della casa famiglia indagati per “abbandono di minori”

A rafforzare il quadro investigativo ci sarebbero anche gli accertamenti sui telefoni utilizzati dalle ragazze all’interno della comunità. Dall’analisi delle conversazioni sarebbero emersi alcuni elementi ritenuti interessanti per ricostruire contatti e movimenti nelle ore precedenti alla scomparsa. La Procura di Sulmona avrebbe inoltre aperto due fascicoli distinti: uno per sottrazione di minori, al momento contro ignoti, e un altro relativo alla posizione dei responsabili della struttura per una possibile ipotesi di abbandono di minori.

Parallelamente alle indagini, continuano senza interruzione le ricerche delle due sorelle, coordinate attraverso una Unità di Comando Locale dei vigili del fuoco. Sul territorio sono impegnate squadre specializzate, droni del nucleo Sapr, tecnici topografi e volontari della Protezione civile, con l’obiettivo di individuare ogni possibile traccia utile. Le operazioni si sono estese ben oltre il territorio di Civitella Alfedena, coinvolgendo diverse aree del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e i comuni vicini, tra cui Scanno, Castel di Sangro, Villetta Barrea, Barrea, Opi e Villalago. Le squadre stanno controllando sentieri, boschi, zone impervie, ruderi, edifici abbandonati, abitazioni non utilizzate e cavità naturali. Nelle attività è stato coinvolto anche “Italo”, cane molecolare della Protezione civile di Tagliacozzo, mentre sono previsti ulteriori rinforzi con unità cinofile e personale specializzato.

Un video diffuso in esclusiva da Tgcom24 potrebbe rappresentare uno degli ultimi momenti documentati prima della scomparsa. Nelle immagini, le due ragazze vengono riconosciute anche dal padre mentre, alle 21:26 di sabato 6 giugno, attraversano i tavolini di un bar. Indossano abiti scuri e sneakers bianche. Poche ore dopo, durante la notte, avrebbero lasciato la struttura facendo perdere le proprie tracce.

Gli investigatori stanno inoltre analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti agli ingressi del paese. Alcuni veicoli sarebbero stati notati nelle vicinanze della casa famiglia nella fascia oraria considerata compatibile con l’allontanamento, tra le 2 e le 6 del mattino.