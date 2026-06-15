La linea metropolitana M2 di Milano sta registrando un’interruzione del servizio nel tratto compreso tra Porta Genova e Garibaldi. La sospensione è stata attivata in seguito a un episodio critico che ha reso necessario fermare la circolazione dei treni per motivi di sicurezza. Per garantire la mobilità dei passeggeri, è stato predisposto un servizio sostitutivo su gomma con autobus che collegano le principali fermate interessate, anche se con possibili rallentamenti dovuti al traffico cittadino.

Linea M2 interrotta a Milano: circolazione sospesa tra Porta Genova e Garibaldi per tentato suicidio

La chiusura del tratto della M2 comporta inevitabili disagi per i pendolari e per chi utilizza quotidianamente la linea verde per spostarsi in città. Le stazioni coinvolte, tra cui Garibaldi, Moscova, Lanza, Cadorna, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino e Porta Genova, sono servite da autobus sostitutivi con fermate distribuite in punti strategici nelle vicinanze delle stazioni della metropolitana.

Tuttavia, i tempi di percorrenza risultano più lunghi rispetto al servizio ferroviario e possono variare sensibilmente in base alle condizioni del traffico urbano.

In particolare, sono state organizzate diverse direttrici per i bus, come verso Abbiategrasso e Gessate, con fermate alternative in piazze e vie principali per agevolare i collegamenti. Le autorità di trasporto invitano gli utenti a pianificare con attenzione i propri spostamenti e a considerare tempi di viaggio più ampi del solito.

Linea M2 interrotta a Milano, circolazione sospesa: aggiornamenti e indicazioni per i viaggiatori

Le informazioni sul ripristino della circolazione vengono aggiornate in tempo reale e dipendono dall’evoluzione della situazione lungo la tratta interessata. Nel frattempo, è consigliato consultare i canali ufficiali del trasporto pubblico per verificare eventuali variazioni del servizio e possibili modifiche alle fermate dei bus sostitutivi. Anche le stazioni metro di interscambio, come Cadorna o Loreto, possono risultare più congestionate del normale, rendendo necessario valutare percorsi alternativi.