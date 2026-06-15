Madre e figlia investite sulle strisce a Roma: morta una 58enne, grave l’anziana

Madre e figlia investite sulle strisce a Roma: chi era la 58enne morta

Madre e figlia investite sulle strisce a Roma: chi era la 58enne morta

Madre e figlia investite sulle strisce pedonali da una carambola tra veicoli: la 58enne è deceduta, la 92enne è in condizioni critiche.

Un grave incidente stradale avvenuto alla periferia di Roma ha provocato la morte di una donna di 58 anni e il grave ferimento di una 92enne. L’investimento di madre e figlia è al vaglio degli inquirenti.

Madre e figlia investite sulle strisce a Roma: dinamica del sinistro e ricostruzione dei fatti

Nella prima mattinata di domenica, tra via della Serenissima e via Cherso, un violento incidente ha scosso la zona, attirando in strada anche numerosi fedeli della vicina chiesa di Santa Maria Addolorata.

Come riportato da Il Mattino, erano circa le 9–10, durante la prima messa, quando un forte boato ha interrotto la quiete: a riferirlo è stato don Matteo, che ha parlato di uno schianto improvviso udito da lui e dai presenti. In particolare ha ricordato: «Erano quasi le 9, stavo finendo di celebrare la prima messa quando io e i fedeli abbiamo sentito uno schianto fortissimo».

Secondo una prima ricostruzione, Laura Cozzi, 58 anni, insegnante elementare, e la madre Virginia, 92 anni, stavano attraversando sulle strisce pedonali, dirette alla funzione religiosa. Un’auto, una Toyota Yaris guidata da una giovane infermiera di 28 anni molto attiva nella parrocchia, si era fermata al semaforo rosso per consentire il passaggio delle due donne.

Tuttavia, la vettura è stata violentemente tamponata da un furgone Renault Trafic condotto da un autotrasportatore di 48 anni: la spinta ha innescato una carambola che ha travolto le pedone.

Dalle prime verifiche non risulterebbero segni di frenata e si ipotizza una velocità elevata, attorno agli 80 km/h, mentre non si esclude che il conducente possa essere stato distratto o colto da un colpo di sonno. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, anche grazie all’eventuale presenza di una dashcam e alle telecamere della zona.

Madre e figlia investite sulle strisce a Roma: morta una 58enne, grave l’anziana

L’impatto è stato devastante: una delle due donne è rimasta intrappolata sotto un’auto in sosta ed è stata liberata dai vigili del fuoco ancora viva, mentre l’altra è stata schiacciata dal veicolo coinvolto nella carambola. Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia locale del V Gruppo Prenestino, sanitari del 118 e squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le ferite e mettere in sicurezza l’area.

Le due donne sono state trasportate in ospedali diversi: Laura Cozzi è stata portata al Vannini, dove è deceduta poco dopo il ricovero, mentre la madre è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Umberto I, in terapia intensiva.

Il conducente del furgone è stato accompagnato in ospedale per accertamenti su alcol e sostanze stupefacenti e potrebbe essere indagato per omicidio stradale. Le indagini proseguono per chiarire con precisione le responsabilità, anche in assenza di testimoni diretti. Nel frattempo, la comunità locale è rimasta profondamente scossa dalla tragedia che ha coinvolto due persone molto conosciute: la vittima, insegnante con un figlio di 22 anni, e la madre, ancora in lotta tra la vita e la morte.