Incontro tra Zelensky e Trump al G7: le strategie per la pace in Ucraina

Volodymyr Zelensky e Donald Trump hanno discusso strategie per la pace in Ucraina durante una chiamata telefonica. L'incontro al G7 potrebbe essere decisivo.

In un contesto geopolitico sempre più complesso, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’ex presidente statunitense Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica di grande rilievo. La discussione, avvenuta di domenica, ha posto le basi per un incontro più approfondito durante il vertice del G7 in Francia.

La chiamata è avvenuta nel giorno del 80° compleanno di Trump, un dettaglio che ha aggiunto un tocco personale a un dialogo di natura prettamente politica.

Zelensky ha condiviso su social media i punti principali della conversazione, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni immediate per porre fine al conflitto in corso.

Le strategie per la pace in Ucraina

Zelensky ha dichiarato che lui e Trump hanno discusso cose che potrebbero aiutare a portare la pace ora. Ha inoltre informato Trump degli ultimi sviluppi sul campo di battaglia, evidenziando come la posizione ucraina si sia rafforzata.

Abbiamo concordato che discuteremo ulteriormente durante il nostro incontro al vertice del G7ha aggiunto Zelensky, abbiamo alcune buone idee che potrebbero far avanzare la pace e proteggere vite.

L’incontro tra i due leader è previsto per martedì, durante una sessione di lavoro del G7. Le trattative guidate dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto in Ucraina, entrato nel suo quinto annosono state ostacolate dalla guerra in Iran e dai recenti avanzamenti russi sul campo di battaglia, che mostrano segni di rallentamento.

La chiamata tra Trump e Putin

Subito dopo l’annuncio della chiamata tra Zelensky e Trump, il Kremlin ha reso noto che anche il presidente russo Vladimir Putin aveva parlato con Trump. La conversazione, descritta come amichevole e francaha trattato principalmente della situazione riguardante il memorandum di comprensione in fase di stesura tra Stati Uniti e Iran.

Secondo Yury Ushakovconsigliere del Cremlino, Trump ha affermato che un accordo è vicino e spera che i risultati delle difficili ma ultimately successful negoziazioni possano essere annunciati lo stesso giorno. Entrambi i leader hanno concordato che i rappresentanti speciali degli Stati Uniti, Steve Witkoff e Jared Kushnertorneranno presto in Russia.

Witkoff e Kushner sono stati coinvolti nella diplomazia tra Russia e Ucraina, ma il processo di pace ha subito un rallentamento a causa degli attacchi statunitensi e israeliani in Iran a febbraio. Ushakov ha riferito che Putin ha informato Trump che nessun tentativo da parte di Kyiv di colpire le infrastrutture civili in Russia cambierà la situazione critica per l’Ucraina sul campo di battaglia.

Nonostante i continui bombardamenti russi sulle città ucraine, Kiev ha intensificato i propri attacchi aerei, mirando principalmente alle infrastrutture petrolifere russe per ridurne i profitti che finanziano la guerra. L’invasione russa dell’Ucraina rimane il conflitto più grave in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, con migliaia di civili e centinaia di migliaia di soldati uccisi.