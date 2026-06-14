Omicidio e soppressione di cadavere: sono le accuse rivolte ad un uomo a 23 anni dalla scomparsa della giovane marocchina

Nel 2003 Imane Laloua scomparve nel nulla e tre anni dopo, il 21 giugno 2006, i suoi resti vennero trovati all’interno di alcuni sacchi di plastica da un camionista fermatosi sull’A1 nel tratto autostradale compreso tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio. Ma ci volle diverso tempo, anni, prima che i resti potessero essere identificati grazie agli esami del Dna.

A 23 anni dalla morte della giovane marocchina ci sarebbe una possibile svolte nelle indagini: ne dà notizia il quotidiano La Repubblica sottolineando che, per la prima volta, nell’inchiesta comparirebbe il nome di un indagato con le accuse di omicidio

e soppressione di cadavere.

Imane Laloua, inchiesta sull’omicidio a una svolta 23 anni dopo: le novità

Nuova pista investigativa a 23 anni dalla scomparsa di Imane Laloua e a 20 dal ritrovamento dei suoi resti. La giovane è scomparsa nel 2003 da Prato ed il caso è considerato uno dei più inquietanti di cronaca nera toscana: ma ora l’indagine potrebbe essere vicina ad una svolta in quanto, per la prima volta, vi è il nome di un indagato, un 45enne albanese residente a Firenze, accusato di omicidio e soppressione di cadavere.

I resti della ragazza, scomparsa all’età di 22 anni, vennero trovati, smembrati e scarnificati, in alcuni sacchi di plastica abbandonati tra gli alberi vicino all’autostrada A1. Fu un camionista a segnalarlo e, anni dopo, grazie all’esame del Dna gli inquirenti identificarono la giovane. Molteplici sono state le piste prese in esame nel corso degli anni: ad oggi gli investigatori si sono concentrati su una serie di reperti trovati nel veicolo dell’indagato poche settimane prima che il cadavere di Imane venisse scoperto.

Si tratta di oggetti che per anni sono rimasti custoditi negli uffici di un commissariato nelle Marche e considerati non collegati all’omicidio, pertanto non analizzati fino ad ora. All’uomo, un 45enne, è stato notificato un avviso per accertaenti irripetibili da parte della Procura di Firenze, che ha disposto una serie di analisi scientifiche allo scopo di verificare la possibile presenza di tracce genetiche riconducibili alla ragazza.

Come riportato da La Repubblica il percorso è ancora lungo e a tal proposito il legale della madre della 22enne, Francesco Filograsso, ha spiegato: “Lo abbiamo sostenuto opponendoci alla richiesta di archiviazione e chiedendo la riapertura delle indagini. Diverse persone sono rimaste nell’ombra durante i precedenti accertamenti”.